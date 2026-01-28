Course en montagne : 17e Trail Blanc ce dimanche 1er février à Verghju

C’est en juillet 2009 que l’association Restonica Trail lançait sa première édition du Restonica Trail avec également l’intention de créer un événement hivernal. Et le Trail Blanc voyait le jour un an plus tard en répondant ainsi à la demande de plus en plus forte des trailers insulaires. « Mais surtout, nous avons voulu créer cette course pour soutenir La Marie Do et son travail exceptionnel en faveur de la lutte contre la cancer », explique Jean-Eric Lanoir, président du Restonica Trail.



Après de premières éditions dans la haute vallée de la Restonica, la manifestation s’est délocalisée dans le Niolu et plus précisément à Verghju et ce, pour des raisons de sécurité. Il est vrai que sur le parcours emprunté par les trailers se trouvaient quelques couloirs d’avalanche « et nous ne pouvions pas prendre de risque ».



Dès le départ, l’épreuve a connu un vif succès avec des centaines d’engagés. Elles et ils étaient, en effet, entre 900 et 1200 à se presser sur la ligne de départ pour courir à travers les merveilleux décors enneigés de la Restonica puis du haut Niolu. Et cette année, la neige sera bien présente sur l’ensemble de l'épreuve. Les dernières précipitations ont recouvert l’ensemble du parcours d’un épais manteau neigeux.



Comme l’an passé, trois épreuves sont au programme de cette manifestation : Deux courses et une marche. La première course est longue de 18 kms pour 700 mètres de dénivelé positif. Le départ sera donné à 10 heures depuis la maison forestière de Popaghja ce dimanche 1er février.



« Nous avons souhaité organiser la course à partir de ce site de manière à ce que les coureurs comme le public ne soient pas gênés sur la route conduisant jusqu’à l’ancienne station de ski de Verghju. L’espace est assez vaste pour nous permettre une organisation optimale d’autant que Paul-André Acquavia met sa structure à notre disposition », explique Jean-Eric Lanoir qui poursuit : « Les trailers partiront vers la crête d’Orsu Longu en direction du chemin de ronde pour passer sous le Col Saint-Pierre et de rejoindre le GR 20. Direction ensuite le haut de l’ancienne station avant de redescendre vers le col de Verghju et la statue du Christ Roi, puis direction le chalet de la légion via Tilerga jusqu’à l’arrivée à Popaghja ».



La deuxième épreuve, longue de 9 kms pour 300 mètres de dénivelé positif, partira à 10h20 via le chemin de ronde en direction d’Orsu Longu avant de rejoindre Tilerga pour revenir en rive droite du ruisseau de Chjarasgiu jusqu’à la ligne d’arrivée de Popaghja. Le parcours de la marche est identique à cette course.



Plus d’un millier de trailers sont attendus pour cette épreuve « surtout si le temps est clément, car cette année nous avons vraiment de la neige sur le parcours », insiste Jean-Eric Lanoir. Pour une bonne organisation de cette manifestation, le Restonica Trail mobilisera plus de 50 bénévoles disposés sur les points de ravitaillement du parcours ainsi que sur le site de Popaghja où un repas attendra les participants avec au menu figatellu, panzetta et bien sûr vin chaud !



Les inscriptions se font depuis quelques jours sur le site du Restonica Trail.

