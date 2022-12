Coupe du monde : en Corse, les paris sportifs explosent, surtout chez les jeunes

Lui ne mise pas, à l'inverse de Théo, son ami qui l'accompagne vers... le bureau de tabac le plus proche - mais pas pour parier, bien sûr. "Je parie de temps en temps, assume-t-il toutefois. Pendant la Coupe du monde, on voit vraiment la différence ici : il y a plus d'audience, plus d'enjeux, plus de gains aussi."



Dans la cour du lycée, le nombre de jeunes qui liquident leur argent de poche en misant sur un doublé de Mbappé se multiplie. "On voit de tout : certains parient gros, d'autres ne misent pas grand chose", explique Gilbert. Mais concernant les pratiques habituelles des lycéens, les deux jeunes sont fermes : "personne ne parie en ligne, tout le monde va dans les bureaux de tabac pas loin."



On se demande bien où. Car en faisant le tour des buralistes les plus proches, tous sont unanimes : "on ne voit pas de changement sur ce Mondial par rapport au reste de l'année", "ce ne sont que des habitués qui viennent", nous assure-t-on selon les points de vente. Difficile de percer le tabou, mais à en croire les quelques lycéens croisés, pas besoin de s'embêter avec les formalités administratives : la carte d'identité pour jouer, ce n'est pas partout.



"On a une éthique, insiste pourtant José Oliva, au nom de sa profession. Les buralistes sont souvent pointés du doigt parce que certains ne jouent pas le jeu et en vendent aux mineurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les sanctions qu'il peut y avoir, il y a vraiment une prise de conscience des risques engendrés."