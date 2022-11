Coupe de France : le Sporting fait l'essentiel face au S Marnaval

8e tour de la coupe de France - Stade Charles-Jacquin de Saint-Dizier , S Marnaval C : 0 SC Bastia : 3 (0-0)

Buts pour le SC Bastia : Schur (70e), Santelli (77e), Alfarela (90+2)

Arbitre : Mikaël Leleu





il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que les locaux encouragés par un nombreux public donnent le ton à cette rencontre.

On jouait en effet depuis quelques minutes à peine, en effet, quand Axel Gérard a été servi dans l’axe, a crocheté puis a frappé. Mais ça allait directement dans les gants de Boucher qui était sur la trajectoire !

Les Corses n'ont pas manqué bien sûr de tenter de répliquer, mais à l'évidence la machine avait du mal à trouver la bonne carburation dans l'atmosphère un peu fraîche de Saint-Dizier, 6° au coup d'envoi, et devant un public tout acquit aux "Rouges" locaux !

En effet, après un coup franc renvoyé parRoyer c'était encore le même Gérard au terme d'une contre-attaque rondement menée qui se créait la meilleure occasion d'une superbe frappe qui frôlait la transversale de Boucher.

Entre-temps il est vrai que Schur et Santelli avaient fait trembler les amateurs de Marnavalais, mais les locaux avaient parfaitement tenu le coup comme à la demi-heure de jeu quand Royer s'opposait à une frappe de Camara à bout portant.

Dans le camp opposé, c'était Boucher qui, à deux reprises, sauvait le Sporting en annihilant les tentatives du même Axel Gerard qui parvenait chaque fois à se jouer de la défense bastiaise.

Juste avant la pause le même Gérard récidivait, mais Boucher était encore là pour sauver les Corses.

À la pause on était alors en droit de se poser la question de savoir combien de temps encore Marnaval, surprenant d’envie et de combativité, allait pouvoir poursuivre sur ce même rythme ?



A l'heure de jeu, la question était toujours d'actualité d'autant que les Bastiais qui avaient eu quelques opportunités par Ducrcoq et Santelli ne parvenaient toujours pas à faire la différence.

Mais 10 minutes plus tard, on était fixés : Schur parvenait, , la faille après voir profité d’un énorme et s'être joué de Royer qui a bien tenté de sortir pour sauver ce qui pouvait l'être.

La messe était alors dite.

Dans la foulée les pros de Bastia ajoutaient un nouveau but par Santelli, après un centre de Van Den Kerkhoff puis Alfarela triplait la mise dans le temps additionnel.

La qualification était au bout.

Mais que c'était dur pour les amateurs haut-marnais qui avaient tout donné !