Coupe de Corse - Les équipes du Grand Sud éliminées


GAP le Dimanche 4 Janvier 2026 à 18:49

La Coupe de Corse, au stade des 8es de finale, constituait le premier rendez-vous du ballon rond pour les clubs du secteur Grand Sud en ce premier week-end de 2026



Coupe de Corse - Les équipes du Grand Sud éliminées
Le Sud FC, en net regain de forme dans le championnat de Régional 1, ouvrait le bal dès samedi soir sur son terrain face au FC Balagne, pensionnaire du championnat de National 3. Les Balanins ont fait respecter la hiérarchie dès la fin de la première période en virant en tête à la pause 3 à 0.
Dès la reprise, le Sud sauvait l’honneur par l’intermédiaire de Penneteau avant que les joueurs de Huysman n’inscrivent deux nouveaux buts pour finalement l’emporter 5 buts à 1. 


Ce dimanche après-midi la rencontre SVARR - USCC constituait l’affiche dominicale de ces 8es de finale entre deux prétendants au titre en Régional 1. Une confrontation de très bonne facture qui au terme des 90 minutes a vu l'équipe de Corte s'imposer 2 buts à 1 sur la pelouse synthétique de Jean-Istria.


Enfin le match entre le FC Sotta (R4) et Eccica-Suarella (R1) n’a pas eu lieu au stade du Pruneddu à Porto-Vecchio, les Sottais ayant déclaré forfait.
Les trois clubs du Grand Sud encore en lice dans cette compétition ne verront donc pas les quarts de finale.




