Coupe Gambardella - Battus par Dijon (1-2), les U18 du SC Bastia méritaient mieux

Stade Armand-Cesari, Quart de finale Coupe Gambardella, SC Bastia 1 – 2 Dijon FCO (0-0)

Buts : Mimoune (56e) – Dong (90+3) pour Dijon

Medini (74e sp) pour Bastia

Arbitre principal : Florian Taulier

Spectateurs : 1989



SCB

Fofana – Ceccarelli – Dottel (c)– Bennabi – Douce – Bourimech (Querci 72e)– Giambernardi (Grassini 46e)– Casanova – Dagneaux – Medini – Keita.

Entr. : Philippe Le Maire





DFCO

Marie-Rose – Mougammadou – Puleri – D’Elia – Djadja (c) – Gazon – Dong – Mahatma Bindi – Ibrahim Rivière (Balmain 87e)– Mimoune – Lagnon.

Entr. : Enzo Fautrelle.





Les premiers instants de la rencontre disputée devant une belle chambrée de supporters. étaient favorables aux joueurs de Philippe Le Maire qui posaient les premières escarmouches avec des essais de Keita et Medini.

Peu à peu les Dijonnais prenaient le match en main, mais sans vraiment inquiéter le gardien bastiais Fofana. Les bleus reprenaient vite des couleurs et, toujours sous la houlette de l’artiste Medini, s’offraient des occasions franches. Dès lors ils maîtrisaient le match, semant souvent le désordre dans la défense bourguignonne.





À la pause, et pour reprendre un terme réservé à la boxe, les jeunes bastiais menaient aux points.

La première banderille de la seconde période était plantée par le 11 dijonnais, Lagnon, qui de la gauche adressait un bon tir que Fofana voyait, avec soulagement, passer au-dessus de sa transversale (47e).

L’orage passé, Medini remettait les bleus à l’endroit d’une superbe reprise de volée qui faisait « parader » le gardien dijonnais Marie-Rose (53e). Keita lui emboîtait le pas, mais son tir passait à un bon mètre du montant gauche de Marie-Rose (54e).

Ce sont pourtant les Bourguignons qui se montraient les plus réalistes sur un coup franc de Mimoune à l’entrée de la surface corse. Son tir puissant à ras de terre perçait la défense insulaire et trompait Fofana (56e). Contre le cours du jeu les visiteurs menaient 0-1.

Les protégés de Le Maire réagissaient bien avec des opportunités pour Medini, Keita et Dagneaux.

Nouveau coup de poignard pour les Corses lorsqu’à 70e, l’arbitre sifflait logiquement un penalty pour une faute de Bennabi sur un adversaire dans la surface. Mais d’une belle détente Fofana détournait le tir de Ibrahim.

Retournement de situation puisque, sur la relance, les Bastiais obtenaient à leur tour un coup de pied de réparation et égalisaient par Medini (74e). 1-1

Dans le dernier quart d’heure, les deux formations se rendaient coup pour coup. Mais les défenses prenaient le pas sur les attaques.

Mais triste fin de match pour les Bastiais puisque, dans le temps additionnel, sur une grosse erreur du gardien Fofana, les Dijonnais inscrivaient le but de la victoire par Dong (90+3).

Les "bleus" ne méritaient pas ça !