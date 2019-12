Coup de vent et transports scolaires : les dispositions prises en Corse-du-Sud

Météo-France a placé, on le sait, la Corse en vigilance Orange pour le phénomène « vent » à compter d’aujourd’hui en milieu de journée.Pour le département de la Corse-du-Sud, les vitesses attendues sont de 90 à 110 km/h en moyenne sur tout le département, avec des rafales allant jusqu’à 130 km/h dans l’Extrême-Sud.





Compte tenu de ces conditions météorologiques défavorables, la préfecture de la Corse-du-Sud, la Collectivité de Corse et la CAPA ont décidé d’anticiper les transports scolaires, pour l’ensemble du département à partir de 13 heures ; toute information utile est disponible sur les sites Internet et réseaux sociaux des gestionnaires de réseaux, de la préfecture de Corse du Sud et de l’Académie de Corse :



En conséquence, tous les élèves pourront quitter leurs établissements à la fin des cours de la matinée. Les établissements scolaires resteront cependant ouverts pour permettre aux élèves de rester en sécurité jusqu’à leur prise en charge par leurs parents. La cantine sera également assurée