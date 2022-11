Corti : Une Académie de Musique pour l’image avec les compositeurs Bruno Coulais et Jérôme Lemonnier

Ce stage qui était organisé par le Centre Culturel dans le cadre d’un partenariat avec les Rencontre Musicales de Calenzana, a réuni plus de 50 étudiants qui ont découvert le travail de conception musicale pour le cinéma, la publicité et la MAO avec des intervenants de renom que sont les compositeurs Bruno Coulais et Jérôme Lemonnier.



Sous l’oreil attentive des étudiants mais aussi de Jean Sicurani dirigeant le festival de Calenzana et de Jean-Claude Acquaviva de A Filetta, ayant fait spécialement le déplacements, les intervenants ont transmis leur passion et évoqué avec ferveur leur métier.

Ce premier stages le premier d'une série de partenariats avec les Rencontres de Calenzana qui permettront au Centre Culturel d’ouvrir son panel à des artistes de Méditerranée.