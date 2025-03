Corte : une exposition pour sensibiliser aux violences faites aux femmes

​Un espace de dialogue et d’orientation

L’exposition restera visible encore une semaine dans les locaux d’Aiutu Studientinu avant d’être transférée à la Casa Studientina, au Crous. Mais au-delà de l’événement culturel, cette initiative a surtout ouvert un espace de dialogue. "Ce projet a suscité des débats et des questionnements. Certaines étudiantes nous ont même demandé quoi faire si elles étaient victimes de violences", confie Jean-Dominique Bugnani. "Nous les avons orientées vers nos partenaires, car c’était aussi l’objectif de ce moment de partage : permettre aux étudiants d’échanger sur un sujet malheureusement de plus en plus présent dans leur quotidien."