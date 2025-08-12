Corte sous le charme des mandolines

« C’est la preuve que la mandoline, si présente à Corte par le passé, manque aujourd’hui aux Cortenaises et aux Cortenais. Et nous sommes fiers, à Mandeo, de contribuer à son retour en grâce », souligne Antoine-Marie Leonelli. Pour autant, les concerts estivaux ne suffisent pas, selon lui, à susciter un réel engouement chez la jeune génération. L’association prévoit donc d’autres rendez-vous avant la fin de l’été, mais aussi au printemps prochain. « Nous avons des projets. Nous allons tenter de développer une manifestation spécifique, afin qu’il y ait des temps forts autour de la mandoline hors saison estivale ». Des concerts seront ainsi organisés dans les églises de l’île dans les semaines à venir, avec l’objectif de sensibiliser un public plus large. Parallèlement, l’Estudiantina Curtinese continue de se renforcer et pourrait contribuer à cette dynamique en proposant ses propres soirées consacrées à l’instrument.

