Corte : les lycéens en route pour le championnat de France de trail en montagne

Sous la houlette de Jean-Louis Abadie, professeur d’EPS à l’époque en poste à Corte, et pour répondre à une forte demande, le lycée Pascal Paoli de Corte a ouvert, il y a une vingtaine d’années de cela, la filière montagne. Ses successeurs, Stéphane Demuynck, Nicolas Aïtelli et Pierrick Goepfert portent aujourd’hui très haut les couleurs de la cité scolaire du centre Corse et sont fiers de leurs élèves.





En effet, une quinzaine d’élèves de cette filière va participer à diverses compétitions régionales et nationales. A commencer par le célèbre raid Oxy’jeunes. Une épreuve organisée par la Collectivité de Corse avec le concours de l’UNSS. C’est dans le Cap Corse que les jeunes élèves se rendront donc dès ce vendredi pour participer à cette manifestation. Trois équipes de l’enseignement optionnel « montagne » du lycée et ceux de la section sportive « montagne » du collège enchaîneront les épreuves de kayak, trail et VTT, et ce jusqu’à dimanche. « Ils se sont entraînés régulièrement. Nous avons même d’ailleurs un dernier entraînement ce jeudi soir sur le domaine Saint-Jean de Corte où nous travaillerons le VTT en spécifique », a précisé Stéphane Demyunck, prof d’EPS.





C’est ensuite avec le niveau national qu’une équipe cortenaise a rendez-vous du 6 au 8 juin. Une équipe mixte de quatre athlètes qui s’est qualifiée pour les championnats de France UNSS de raid. L'équipe est composée de Chloé Lazzoni, Florian Giordano, Jean-Michel Vergne-Ghionga et de Gauthier Demuynck. Ils défendront leurs chances du côté d’Etrechy, dans l’Essonne. Au programme, les lycéens auront du trail, du VTT, du kayak, mais aussi du roller, de l’escalade (bloc), du laser run « et le tout ponctué par une course d’orientation », a précisé Stéphane Demuynck, avant d’ajouter : « L’hébergement durant ces trois jours de compétition se fera sous la tente. Cela ne devrait pas les perturber puisque les élèves ont inclus dans leur emploi du temps scolaire la pratique régulière de la randonnée et de l’escalade ».

Pour participer à cette manifestation, les lycéens ont disputé trois journées de qualification « sur le domaine de Saint-Jean de Corte et à la Sécurité civile. La troisième journée s’est disputée sur Ajaccio où les élèves étaient inscrits à une épreuve de kayak de mer ».





C’est donc la première fois que la cité scolaire de Corte sera représentée au niveau national sur ce genre d’épreuve. Mais il faut dire que la Corse était privée, jusqu’à l’an passé, d’épreuves qualificatives. C’est depuis l’arrivée de Fabrice Lhoumeau à la tête de l’UNSS Corse, et spécialiste de ces épreuves, qu'un championnat de Corse de raid, qualificatif pour les "France", a pu être mis en place, « c’est ce qui nous a permis, avec le lycée Laetitia d’Ajaccio, de participer à ce championnat de France cette année », a expliqué Stéphane Demuynck.





La proviseur, Hélène de Meyer, ne cachait pas sa fierté de voir la cité scolaire de Corte participer à de telles épreuves d’autant que la filière montagne connaît un succès grandissant auprès des jeunes élèves. « Nous n’avons pas de mal à recruter chaque année puisque lors des tests d’entrée en 4e ainsi qu’en seconde il y a énormément de candidats. Cela prouve que nous avons bonne réputation et que nous répondons à un besoin de notre jeunesse qui se tourne de plus en plus vers les activités de pleine nature ».

La filière montagne du lycée Pascal de Corte a déjà permis à de nombreux élèves de suivre la formation d’Accompagnateur en Moyenne Montagne et de passer leur diplôme final. « D’autres s’orientent également, avec succès, vers les STAPS », a conclu Stéphane Demuynck.

Souhaitons donc le meilleur pour les élèves cortenais durant ces manifestations. Il est toutefois certain qu'ils sauront porter très haut et fièrement, les couleurs de leur établissement!