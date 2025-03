Corte : le festival de court-métrage Emergenzza revient pour sa troisième édition

C’est un festival qui célèbre le court métrage et la jeune création insulaire et méditerranéenne. Du 19 au 21 mars, l’association Nebbia, qui propose des événements culturels et sociaux dans le centre Corse, organise la troisième édition du festival Emergenzza à Corte, qui permet de mettre en lumière les jeunes cinéastes à travers l’île. “Nous avons créé ce festival il y a deux ans”, explique Anthony Limelette, directeur de Radio Nebbia. “Il se déroule chaque année à l’occasion de la fête du court métrage, une fête nationale créée dans une volonté de mieux faire connaître les courts métrages, et qui a lieu dans plusieurs villes de France, qui organisent des festivals.”





Chaque édition a une thématique spécifique. Après la mer Méditerranée, cette année, c’est la famille et l’amour qui sont mis à l’honneur. Pendant trois jours, une quarantaine de courts métrages vont être présentés au cinéma L’Alba et à la Casa Studientina à Corte, avant une autre programmation à Ajaccio, dans le cadre d’un partenariat entre l’association Nebbia et l’association Sirocco. “Nous avions envie de faire découvrir des courts métrages dans une autre ville, et notre choix s’est arrêté sur Ajaccio. Il y aura donc trois jours de projection à Corte, et les courts métrages seront présentés le lendemain à Ajaccio”, détaille Anthony Limelette.





Le festival Emergenzza est un festival corse “qui permet de découvrir des courts métrages méditerranéens, où la question de l’insularité et de la Méditerranée est très présente”, précise Anthony Limelette. Cette année, le festival Emergenzza connaît deux nouveautés. “Il y aura d’abord des courts métrages dédiés à tous les sujets autour de la femme, en lien avec la journée interntionale des droits des femmes le 8 mars, mais aussi une programmation étudiante, en partenariat avec le centre culturel universitaire.” À cette occasion, les élèves de gestion des entreprises et des administrations (GEA) ont réalisé un film de 40 minutes, mettant en avant des personnalités insulaires, sous la forme de portraits, qu'ils présenteront pour la première fois à l'occasion de l’une des projections du festival Emergenzza. “C’est un espace d'expression unique pour la jeunesse créative de Corse et des îles de la Méditerranée, qui favorise les échanges et les expériences entre les artistes, les étudiants et le grand public”, s’enthousiasme Anthony Limelette.



Si beaucoup de jeunes cinéastes sont présents lors de ce festival, le directeur de Radio Nebbia assure que cette fête est ouverte à tous. “L’année dernière, un homme de 60 ans nous a proposé son premier court métrage. Le cinéma est fait pour tout le monde, et il n’y a pas d’âge pour se lancer.” En plus des projections, d’autres activités seront organisées durant le festival, comme des émissions de radio centrées sur le cinéma, ou encore une “traversée cinéphilique à travers des extraits de films”. “Ce sera l’occasion d’organiser des interviews, et d’en apprendre plus sur le monde du cinéma, et particulièrement sur le cinéma expérimental”, indique Anthony Limelette.