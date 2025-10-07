Corte : le Crous de Corse renforce son offre de logements étudiants

C’est la plus grande résidence du patrimoine immobilier du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Corse. À Corte, la résidence Pascal Paoli 2 a entamé sa mue. Après plusieurs mois de travaux, une cérémonie de présentation de fin des travaux de rénovation des 42 studios du bâtiment 4 était organisée ce lundi matin, en présence de nombreux officiels au premier rang desquels le recteur de l’Académie de Corse, Rémi-François Paolini.



« Nous avons vidé ce bâtiment le 1er avril dernier et les entreprises étaient à pied d’œuvre depuis le 1er mai pour réaliser la rénovation de 42 studios au niveau de la plomberie, de la maçonnerie, de l’électricité, des menuiseries extérieures et intérieures ou encore de la peinture », indique Marc-Paul Luciani, le directeur du Crous de Corse en ajoutant : « En 2026, nous allons procéder de manière identique sur la période printemps-été : du 1er avril au 1er octobre, nous allons rénover les 63 logements du bâtiment 3. Puis nous ferons la même chose sur le printemps 2027 pour rénover les logements des bâtiments 1 et 2. Et en octobre 2027, nous aurons donc rénové les 200 logements de PP2 en deux ans ».



Un plan qui s’imbrique dans un grand programme de rénovation de ses bâtiments que le Crous de Corse a entrepris depuis 8 ans. « Les deux restaurants universitaires et six résidences universitaires ont été rénovés, il manquait PP2 à rénover pour pouvoir proposer de meilleures prestations aux étudiants », explique le directeur du Crous. La résidence qui date des années 1990 sera ainsi à terme transformée afin d’améliorer ses conditions de vie, ses performances énergétiques ou encore l’accessibilité des personnes en situation de handicap. Pour ce faire, 8 millions d’euros seront investis par le ministère de l'Enseignement supérieur, via le Cnous et le Crous. Un « investissement très important sur un bâtiment déjà existant ».



Par ailleurs, cette cérémonie a également été l’occasion pour le Crous de Corse faire une autre annonce. « Nous sommes en négociation très avancée pour acquérir une résidence universitaire privée », dévoile Marc-Paul Luciani. Situé en face du bâtiment Simeoni, à 50 mètres du campus Mariani, ce bâtiment de 3000 m2 compte 80 logements qui passeront sous la houlette du Crous dès les prochains mois si les négociations aboutissent. De quoi permettre aux étudiants boursiers de pouvoir y accéder, mais aussi de pouvoir revoir le prix des loyers. « C’est un projet qui est très avancé, même si nous n’avons pas encore signé. Cela pourrait se faire avant la fin de l’année. Nous travaillons tous les jours sur ce projet qui réunit l’Académie de Corse, le Cnous et le Crous », appuie le directeur.



2026 sera en outre une année importante pour le Crous de Corse, puisque les travaux de sa nouvelle résidence Sambucucciu d’Alandu devraient aboutir dans les prochains mois et lui permettre de proposer 100 nouveaux logements dès la rentrée de septembre et de répondre en partie à la problématique du manque de logements étudiants à Corte.



« Nous ne pourrons pas répondre à tous les besoins, mais pour notre part, nous apportons largement notre pierre à l’édifice avec 180 logements supplémentaires à court terme, ce qui représente à peu près 20% de notre parc existant », souligne Marc-Paul Luciani. « Ces dix dernières années, beaucoup de choses ont été construites à Corte, mais surtout du logement familial. Le logement étudiant a été oublié », regrette-t-il en notant que les résidences étudiantes cortenaises existantes sont de plus « un peu âgées » et qu’il n’existe à ce jour pas de nouveau projet comme dans d’autres villes étudiantes. Un appel du pied aux porteurs de projets, qu’ils soient publics ou privés. Pour quantifier les besoins, le Crous, la mairie de Corte et l’Université de Corse ont d’ailleurs mis sur pied un observatoire du logement étudiants. « Cela nous permet d’objectiver le manque criant de logement et savoir quels types de logements il manque, de façon à ce que les autorités publiques, les partenaires privés, même les bailleurs privés, puissent aller voir leur banque en disant, l'observatoire a dit qu'il manquait 300 ou 400 logements étudiants, nous nous proposons d'en construire 100, accompagnez nous », glisse encore le directeur du Crous de Corse.