Corte : grève à l’EHPAD U Serenu, le personnel dénonce une dégradation des conditions de travail

Les personnels CGT de l’EHPAD U Serenu de Corte ont déposé un préavis de grève en fin de semaine dernière et ont engagé, ce lundi 30 juin, un mouvement reconductible. Dans un communiqué, ils dénoncent une série de « dysfonctionnements graves » qui, selon eux, nuisent à la qualité des soins prodigués aux résidents et dégradent leurs propres conditions de travail. « Nous alertons depuis des semaines, sans retour ni réaction. Face à l’inaction de la direction, nous disons stop à la dégradation des conditions de travail et d’accompagnement des résidents », déclare Mélanie Guglielmi, représentante CGT au sein de l’établissement.



Parmi les motifs de contestation : la mise en place de nouveaux plannings, la réorganisation des services sans concertation, ou encore la mobilité imposée entre les deux sites de l’EHPAD. Des décisions que les personnels jugent désorganisatrices et contraires à une prise en charge de qualité. « Nous refusons d’être complices de la dégradation des conditions de vie de nos aînés. Ces femmes et ces hommes, qui nous ont précédés, méritent respect, dignité et soins de qualité », poursuit Mélanie Guglielmi. Le syndicat déplore également l’absence de réaction des autorités concernées : sous-préfecture, ARS, Collectivité de Corse, direction de l’établissement et conseil d’administration.



Les grévistes précisent que ce mouvement n’est pas motivé par des revendications salariales, même si la question des rémunérations reste un sujet. « Ce que nous demandons, c’est un service public digne et humain », affirment-ils.



Le mouvement se poursuivra tant qu’aucune réponse « concrète, respectueuse et humaine » ne leur sera apportée.