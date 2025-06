Corte en tête des villes corses où il fait bon vivre, selon Ville de Rêve

La ville de Corte arrive en tête des communes corses dans le classement des meilleures villes de France pour la qualité de vie, selon une étude dévoilée par la start-up Ville de Rêve et relayée par Magazine Avantage ce 12 juin. Ce palmarès, fondé sur 18 critères, couronne la ville de Haute-Corse avec un score global de 83,1/100, devançant nettement d’autres communes insulaires. « Si l’on se borne aux frontières corses, c’est Corte qui arrive en tête avec le score de 83,1/100 ! », indique Avantage. La cité cortenaise, située au centre de l’île et peuplée d’un peu plus de 7 500 habitants, se distingue particulièrement par son climat, sa sécurité et son cadre naturel.





Parmi les points forts recensés : « Une météo particulièrement agréable (notée 89/100), des paysages naturels à couper le souffle (81,89/100), une bonne préparation face aux risques naturels et technologiques (84,42/100), un score de citoyenneté élevé (80,7/100), une sécurité jugée bonne (76,95/100), une qualité de vie agréable (75,79/100), une belle offre de loisirs (70,52/100), un certain dynamisme (60,17/100) ».





Malgré cette position de leader insulaire, Corte n’échappe pas à certaines faiblesses.

Sur les 18 critères évalués, quatre tombent sous la barre des 50/100 : l’économie et le travail (44,78), le patrimoine culturel et historique (38,88), l’éducation (38,25), et surtout l’accessibilité. Le volet « accessibilité et transports » obtient en effet une note très basse : 11/100. Avantage cite Ville de Rêve : « Le manque de services de transport fréquents peut représenter un inconvénient pour les résidents cherchant à se déplacer facilement ».



Un classement partiel mais basé sur des données publiques

Le classement de Ville de Rêve se veut méthodique. « Toutes les communes sont étudiées de la même façon, selon la même méthode et les mêmes données », affirme la start-up, qui précise s’appuyer sur des données publiques émanant de l’État, d’agences ou d’organismes publics. L’objectif, selon elle, est de produire un palmarès « le plus objectif et scientifique possible ». Cependant, toutes les communes ne sont pas notées : « la start-up n’est pas en mesure de noter et classer la totalité des communes de France », précise encore Avantage, faute parfois de données suffisantes.



Dans la continuité du classement corse, Borgo (78/100) et Calenzana (75/100), toutes deux en Haute-Corse, complètent le podium des petites villes et bourgs. En Corse-du-Sud, c’est Sartène qui obtient le meilleur score, avec 73/100.