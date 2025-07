Corte : en juillet, il est (presque) trop tard pour trouver un logement étudiant

À Corte, la chasse au logement étudiant n’attend plus l’été. Dès le printemps, les biens disponibles commencent à être loués, et à la mi-juillet, une grande partie du parc locatif privé est déjà réservée. “On a constaté cette année de plus en plus de demandes, et ce dès le mois de mars”, confirme une agente de l’agence immobilière U Renosu. Une tendance qui se renforce d’année en année, selon plusieurs professionnels du secteur. “Tous les logements que nous avions à Corte sont déjà pourvus, et les premières demandes sont arrivées très tôt, aux alentours des mois d’avril ou mai”, ajoute une autre agente de l’agence immobilière CV Immobilier.



Toutefois, malgré cette forte pression sur le marché, le constat est nuancé par certaines agences. “La demande reste constante et importante depuis le mois d'avril. Si beaucoup d’appartements ont déjà été reloués et réservés, il en reste encore une vingtaine sur une soixantaine de départs, tous types de biens confondus. Ce n’est pas encore une pénurie malgré la forte demande”, indique Stéphanie Casanova de chez Casanova Immobilier. Pourtant, d’autres agences immobilières n’ont déjà plus de biens à proposer aux étudiants. “Il ne nous reste quasiment aucun logement. Les seuls qui sont toujours disponibles ne sont même pas à Corte mais dans les villages aux alentours, et là encore, il y a très peu de choix.”





Pour éviter la course de dernière minute, beaucoup d’étudiants réservent en effet un logement bien avant d’avoir la certitude d’être admis à l’université. Certains n’hésitent pas à signer un bail sans avoir encore reçu leur affectation définitive. Paul*, 21 ans, venu du continent, en a fait l’expérience. Accepté tardivement en master à l’université de Corse, il a entamé ses recherches il y a seulement quelques semaines. “Je n’étais pas sûr d’être pris, alors je n’ai rien réservé. Maintenant que j’ai ma réponse, c’est presque mission impossible. En plus, je suis à distance, je ne peux même pas visiter. Tout part avant que j’aie le temps de rappeler les agences.”



Un phénomène directement lié au calendrier de Parcoursup, qui publie ses premiers résultats au début du mois de juin, et ses réponses finales dans le courant du mois de juillet. Résultat : des milliers d’étudiants se mettent à chercher un logement en même temps, bien souvent après que l’essentiel du marché a déjà été attribué, et d’autant plus dans une ville universitaire comme Corte, qui accueille environ 5 000 étudiants chaque année, pour un peu moins de 1 000 logements étudiants disponibles, Crous compris.





Une demande toujours plus forte à l'approche de la rentrée

Malgré l’avance prise par certains, la recherche de logement reste un véritable casse-tête pour beaucoup d’étudiants à la mi-juillet. Depuis le début du mois, les groupes Facebook consacrés à la recherche de logements à l’année sont envahis par de nombreuses demandes de la part d’étudiants. “Bonjour, je suis à la recherche d'un logement étudiant ou alors d'une colocation à partir de septembre”, écrit une jeune femme. “Bonjour, je suis admis à l’université de Corte et je suis à la recherche d’un logement rapidement, si quelqu’un peut m’aider”, insiste un autre étudiant. En face, très peu d’annonces sont publiées, et lorsqu’elles le sont, elles disparaissent dans la foulée, signe qu’elles ont trouvé preneur. “On est assez débordés en ce moment, on a énormément d’appels pour des logements étudiants, mais ils ont déjà trouvé preneurs”, constate l’agente immobilière de U Renosu.





C’est ce qu’a découvert Marie*, 18 ans, tout juste bachelière. “J’ai préféré attendre d’avoir mes résultats du bac et de Parcoursup avant de chercher. Mais là, j’ai l’impression que c’est trop tard. Je voulais être proche de la fac, mais je vais sûrement devoir chercher ailleurs, peut-être dans un village.” Même difficulté pour Inès*, étudiante étrangère fraîchement admise à Corte. Depuis plusieurs jours, elle multiplie les messages sur différents groupes Facebook, sans succès. “Je poste tous les jours, mais c’est compliqué. La concurrence est rude. En plus, je ne connais pas du tout la ville, alors je ne sais pas vraiment où chercher”, dit-elle.



Les étudiants ne sont pas les seuls à s’inquiéter. Thierry*, parent d’un futur étudiant, cherche activement un logement pour son fils. “On a commencé à chercher début juillet, pensant qu’on avait encore un peu de marge. Mais maintenant je contacte tous mes amis en Corse pour essayer de trouver quelque chose. Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué.” À quelques semaines de la rentrée, nombreux sont donc les étudiants et leurs familles encore en quête d’une solution.





* Les prénoms ont été modifiés