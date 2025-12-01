Corte - Trois suspects jugés ce lundi à Bastia après l’agression d’Halloween

Trois suspects ont été interpellés à la suite de l’enquête ouverte après les violences survenues à Corte dans la nuit d’Halloween. Ils ont été déférés samedi 8 novembre au parquet de Bastia et placés en détention provisoire dans l’attente de leur jugement, prévu lundi en comparution immédiate.
Une agression violente en centre-ville
Les faits se sont déroulés dans la nuit du 31 octobre au 1ᵉʳ novembre, en plein centre de Corte. Quatre jeunes adultes - deux femmes et deux hommes - auraient été attaqués par un groupe d’une dizaine d’individus. Les victimes, venues participer aux festivités d’Halloween, ont déposé plainte après avoir subi des violences qualifiées de « particulièrement brutales » par les enquêteurs.
Enquête rapide et procédure accélérée
Les investigations menées par la gendarmerie ont conduit à plusieurs gardes à vue. Trois hommes ont finalement été retenus par le parquet, poursuivis pour violences volontaires en réunion. Le parquet de Bastia a décidé d’une comparution immédiate.
Les prévenus ont été placés en détention jusqu’à leur audience prévue ce lundi 10 novembre.
Vives réactions
L’agression a suscité de nombreuses réactions sur l’île, notamment d’élus et de responsables associatifs dénonçant une « agression gratuite et inacceptable ». La commune de Santa-Maria di Lota a apporté son soutien à l’une des victimes, originaire de la commune.
Appels au rassemblement
Par ailleurs, un appel à une "addunita di sustegnu" pour "soutenir nos enfants et montrer que les nouvelles coutumes non corses sont et ne seront jamais acceptées sur notre terre" a été lancé pour ce 10 novembre à 13 heures devant le palais de Justice de Bastia.
Face à cela, le silence serait une faute."
Appel également de Culletivu Patriotti qui affirme que :" "notre présence sera un acte de solidarité envers les familles et les jeunes agressés, mais aussi un geste de dignité collective".Pour le Collectif "cette affaire ne peut rester sans réponse : elle symbolise une fois encore les dérives et les tensions qui frappent notre société et mettent en danger la cohésion, la sécurité et l’identité du peuple corse. Elle est la conséquence directe de la colonisation de peuplement organisée par l’Etat français sur notre terre avec plus de 4000 non-corses qui s’installent chaque année, depuis 25 ans.
