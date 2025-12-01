Corte - Trois suspects jugés ce lundi à Bastia après l’agression d’Halloween

Appel également de Culletivu Patriotti qui affirme que :" "notre présence sera un acte de solidarité envers les familles et les jeunes agressés, mais aussi un geste de dignité collective".

Pour le Collectif "cette affaire ne peut rester sans réponse : elle symbolise une fois encore les dérives et les tensions qui frappent notre société et mettent en danger la cohésion, la sécurité et l’identité du peuple corse. Elle est la conséquence directe de la colonisation de peuplement organisée par l’Etat français sur notre terre avec plus de 4000 non-corses qui s’installent chaque année, depuis 25 ans.Face à cela, le silence serait une faute."