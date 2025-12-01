CorseNetInfos
Agression à Corti : l’émotion et la condamnation de la commune de Santa-Maria di Lota


La rédaction le Mardi 4 Novembre 2025 à 13:17

Sous le titre "U troppu, stroppia", le maire et le conseil municipal de Santa Maria di Lota ont exprimé, dans un communiqué, leur « profonde émotion » après l’agression survenue à Corti dans la nuit de vendredi à samedi. Parmi les victimes figure une jeune habitante de la commune, ainsi que trois de ses amis.



« Ils condamnent avec la plus grande fermeté cet acte intolérable et apportent tout leur soutien à la jeune femme, à ses trois amis, ainsi qu’à leurs familles et à leurs proches, durement éprouvés par la violence subie », souligne la municipalité.

Dans ce message, la commune rappelle que « Sti fatti rammentanu, cù forza è gravità, chì a securità di a nostra ghjuventù ferma una preoccupazione assoluta ! » (“Ces faits rappellent, avec force et gravité, que la sécurité de notre jeunesse demeure une préoccupation absolue”).

« Qu’ils se déplacent pour étudier, travailler ou se divertir, nos jeunes doivent pouvoir circuler librement, participer à des moments festifs et occuper l’espace public sans craindre pour leur intégrité », insiste encore le communiqué.

La municipalité assure qu’elle « se tient à la disposition de la jeune habitante agressée et de sa famille pour tout accompagnement nécessaire » et qu’elle « fait confiance aux autorités compétentes afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances des faits et que leurs auteurs soient rapidement identifiés et sanctionnés ».

Enfin, le maire et le conseil municipal lancent un appel « à l’unité et à la solidarité, aux côtés des victimes ». « Cette adhésion collective, autour des jeunes et des familles, est l’occasion de réaffirmer avec force et détermination que la violence n’a pas sa place au sein de la société corse, ni ailleurs », conclut le communiqué.





