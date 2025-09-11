Corte - Rentrée solennelle à la Faculté de droit en présence de Me Patrice Spinosi

Après une longue intervention sur l’État de droit, Wanda Mastor concluait en se disant « fière de faire notre rentrée sous votre haut parrainage Me Spinosi ». S’adressant aux étudiants, elle leur glissait : « Votre parrain est l’un des plus grands, si ce n’est le plus grand, avocat de France, et il est Corse ».

Il revenait enfin à Maître Spinosi d’intervenir pour son discours inaugural en se disant d’abord « infiniment touché lorsque Wanda Mastor m’a demandé d’être votre parrain. J’ai eu une immense émotion mêlée d’une immense fierté… J’ai eu l’occasion de travailler avec de nombreux avocats Corses. Et je peux vous en témoigner à vous qui vous destinez potentiellement à cette profession. Les Corses sont de très grands avocats. Qu’il s’agisse ici de Marie Colombani, bâtonnière d’Ajaccio, ou de Benoît Bronzini de Caraffa, bâtonnier de Bastia, ils ont en leur sein d’immenses talents. Et je ne peux pas évoquer les avocats corses sans citer Antoine Sollacaro. Je tiens à honorer sa mémoire ici. C’est grâce à sa confiance, grâce à celle de Gilles Simeoni, grâce à celle de Pascal Garbarini que j’ai eu la chance d’entrer dans le groupe de défense des avocats d’Yvan Colonna. Je me souviens de l’enthousiasme qui était le nôtre quand nous avons réussi à faire casser le second procès d’assises d’Yvan Colonna. Un procès indigne de la justice où les droits de la défense avaient été quotidiennement piétinés. Un procès malade dont nous avons obtenu la cassation en 2010. Depuis, hélas, Antoine et Yvan ont été tous deux assassinés ».

