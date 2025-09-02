Corte - Première rentrée de l’école immersive en maternelle

Il est à peine 9 heures ce mardi matin que déjà les enfants se pressent devant l’entrée de l’école maternelle des Purette. Pas de pleurs chez celles et ceux qui font leur première rentrée. Quant aux autres, ils sont impatients de retrouver leur classe et leurs camarades. Les minutes s’égrènent et le brouhaha des enfants monte de plus en plus fort, tel un essaim d’abeilles. A 9h30, la directrice de l’école, Marie-Françoise Zuccarelli, s’approche, ouvre les portes de l’école et indique aux enfants, accompagnés de leurs parents, qu’il est l’heure de rentrer.



Entourée des personnels ainsi que du maire de Corte, le Dr Xavier Poli et de son adjointe en charge des écoles, Nathalie Pulicani, la directrice procède à l’appel des enfants qui sont conduits dans leurs classes respectives. Et déjà, ils prennent leurs repères en s’installant à leurs tables et en s’amusant avec divers jeux mis à disposition par les enseignants. Bref, une rentrée dans le calme et tout à fait normale… ou presque car c’est avec ces jeunes élèves des classes maternelles que débute le dispositif de l’école immersive. Un dispositif souhaité dès son arrivée par le recteur de l’Académie de Corse, Rémi-François Paolini. Et ce dispositif a été mis en place de manière à renforcer l’apprentissage et l’enseignement de la langue corse dès les classes maternelles.





« Nous avons déjà deux sites bilingues à Corte », a indiqué Xavier Poli, « et nous les renforçons avec la création d’une école immersive qui concerne, pour l’heures, les écoles maternelles des Purette et de Sandreschi. Un dispositif associé à la formation adaptée de la dizaine de personnels municipaux. Une formation qui résulte d’une collaboration fructueuse avec le rectorat et avec l’Université de Corse qui est chargée de l’évaluation et les compléments de formation de nos personnels ». Une première évaluation des personnels a été faite par l’Université de Corse. Elle sera suivie par des formations complémentaires en fonction du niveau, sachant que les personnels sont déjà formés puisque nous sommes des sites bilingues. « Je me félicite de cette avancée qui va permettre de renforcer l’apprentissage et l’enseignement de la langue corse », a conclu le maire de Corte.





Ce dispositif va-t-il changer quelque chose au niveau de l’enseignement ? « Très peu, puisque nous étions déjà très avancés dans l’enseignement bilingue. Nous allons simplement augmenter le nombre d’heures d’enseignements en passant de plus de 50% à 75%. C’est une bonne chose et nous répondons au projet académique. Lorsque j’en ai parlé aux parents, ils ont également été heureux de le savoir », a expliqué la directrice de l’école maternelle des Purette, Marie-Françoise Zuccarelli.

« Je pense que ce dispositif va dans l’intérêt de l’enfant », a souligné Nathalie Pulicani, adjointe déléguée aux affaires scolaires. « Le recteur en avait d’abord parléavec les enseignants avant de nous proposer ce dispositif et nous avons donc accepté de former nos personnels pour leur permettre de mieux encadrer les 159 enfants répartis sur les sites des Purette (70) et de Sandreschi (89). De leur côté, les parents ont été ravis de cette évolution de l’enseignement de la langue corse ».

