Corte : Patrick Giovannoni signe son premier roman

Originaire de Corte, Patrick Giovannoni a longtemps vécu à Aix avec ses parents. Après ses études secondaires, il a passé son diplôme d’infirmier « par la force des choses », dit-il, et il est revenu dans sa ville pour exercer son métier en libéral sur tout le centre Corse. Malheureusement, il est victime d’un très grave accident de la circulation en 2013, dans le Boziu, en rentrant d’une visite chez un de ses patients. Le jeune infirmier, marié depuis peu, entame alors un long calvaire « avec plusieurs opérations successives, même à l’étranger. Mais bon, je suis vivant, et même si j’ai gardé de nombreuses séquelles, l’essentiel est bien là. Et c’est peut-être un mal pour un bien, car j’ai toujours eu envie d’écrire, mais je n’en ai jamais eu le temps. Aujourd’hui, je peux m’adonner à cette passion », raconte-t-il, avant de poursuivre : « J’ai toujours eu envie d’écrire des scénarios pour le cinéma. D’ailleurs, lorsqu’un film se terminait j’imaginais une suite dans ma tête. Et je me disais qu’un jour je devrais écrire ce qui trottait dans la tête. Après mon accident et les longues années qui ont suivi pour me rétablir, j’ai donc décidé de profiter de ce temps libre, puisque je peux plus exercer mon métier, pour écrire ».

Patrick Giovannoni s’est donc mis devant son écran et en quelques semaines il a retranscrit ce scénario qu’il avait déjà imaginé depuis longtemps. An American Dream, qui se déroule en 1970 à Los Angeles, « le temple du cinéma » et met en scène deux quinquagénaires qui sont en bout de course dans le milieu du cinéma. William et Kirk décident de se reconvertir. Mais la reconversion n’est pas facile, car ils traversent de nombreuses péripéties, « dont une rencontre amoureuse. Socialement et culturellement, nous sommes en plein renouveau avec ces années 70 et l’arrivée des Coppola, Scorsese, etc. C’est une histoire d’aventures et d’amour sur fond hollywoodien. D’ailleurs, il y a de nombreux acteurs très connus qui interviennent au fil de ce roman. Pour la couverture, j’ai dessiné les quatre héros sur la forme d’une affiche de cinéma des années 70 ».



Un second roman en preparation

Le titre de ce roman n’est pas anodin non plus pour Patrick Giovannoni, car le rêve américain est aussi la preuve « que l’on arrive à vaincre tout, à tout surmonter dans la vie et tout peut recommencer. Et la publication de ce premier roman en est aussi la preuve », explique l’auteur qui sait, finalement, de quoi il parle après l’expérience qu’il a vécue et qu’il continue de traverser. Une fois son roman terminé, l’auteur a porté diverses modifications et a longtemps hésité à le donner à publier. Il s’est finalement décidé à le faire, poussé par sa femme et sa famille. Il a fait le choix de ne pas passer par une maison d’édition et « je me suis rendu sur le site Amazon pour une édition à compte d’auteur. L’ouvrage est paru en septembre dernier. Pour la vente, c’est un peu le bouche-à-oreille pour le moment et je fais la promotion de mon livre sur les réseaux sociaux et je dois dire que pour l’instant j’en ai vendu quelques dizaines ». Un livre passionnant et très agréable à lire…



Patrick Giovannoni ne compte pas en rester là. Il a déjà un projet d’un second roman dont la trame se déroule à Genève sur fond d’intrigue politico-industrielle.