Corte : Les confères de San Martinu di Patrimoniu s'engagent contre la précarité étudiante

Philippe, membre di a Cunfraterna di San Martinu di Patrimoniu, a saisi l’opportunité offerte par la Banque Alimentaire Agricole de Corse, initiée par François-Xavier, Pierre-Paul et Francè, entre autres, qui proposaient un don de clémentines. La confrérie n’a pas hésité un instant à en faire l’acquisition pour organiser une opération humanitaire loin de ses bases, puisque c’est vers les étudiants du Crous de Corte que se sont tournés les confrères.



« Nous entendons parler de précarité grandissante chez les étudiants, et nous avons voulu participer, à notre niveau, à la lutte contre celle-ci. J’ai été étudiant à Corte dans les années 90, mais si je ne m’étais pas rendu à Corte aujourd’hui, je n’aurais jamais pu croire ce que j’ai vu et le nombre d’étudiants dans l’attente de recevoir ces clémentines », a expliqué Paul-Noël Giacomoni, assisté de Gérard Giovanetti, ancien prieur.