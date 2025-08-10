Corte : Le succès d’E Notte di a Mandulina ne se dément pas

C’est par la traditionnelle Girandulata dans les ruelles de la vieille vielle que la 7e édition d’E Notte di a Mandulina a débuté ce samedi. Mandolinistes et guitaristes ont investi le quartier haut de la cité Paoline pour faire résonner leurs instruments dès 17 heures. Malgré une chaleur étouffante, le public a pu apprécier en nombre tous ces vieux morceaux qui ont bercé les Cortenais il y a quelques années en arrière. Les organisateurs de ce festival, Mandeo en l’occurrence (Manduline d’eri è d’oghje) ont ensuite invité la population à assister à une conférence de Céline Bonamour du Tartre sur l’esplanade San Teofalu. Administratrice du festival international de mandoline de Nice, Mandopolis, Céline Bonamour du Tartre a expliqué que par le passé « chaque famille avait son mandoliniste et que chaque ville son orchestre à plectre. Dès les années 1880, la mandoline était partout, dans les salons comme dans les villages ». Et c’était le cas à Corte où pas une soirée ne se faisait sans mandoline !







La conférencière laissait la place aux musiciens une heure plus tard. Ces derniers étaient invités à rejoindre la scène ouverte et laisser aller libre cours à leurs envies. Le temps de l’apéro, les musiciens ont partagé un merveilleux moment de guitares et de mandolines, très apprécié par le public déjà nombreux.

L’esplanade San Teofalu s’est soudainement remplie en quelques minutes. Une place noire de monde attendant les premiers concerts de ce festival. C’est Antoine-Marie Leonelli, directeur artistique de Mandeo qui prenait la parole pour remercier d’abord les musiciens, mais aussi le public « venu une fois encore très nombreux pour assister à la renaissance de la mandoline. Un grand merci aussi à la Collectivité de Corse, à la municipalité de Corte et à nos partenaires privés sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu. Merci aussi à Corse Net Infos pour son soutien médiatique ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui s’attellent depuis quelques jours à l’organisation de cette belle manifestation ».

De son côté, le maire de Corte, le Dr Xavier Poli, a rappelé le soutien indéfectible de la municipalité aux Notte di a Mandulina en ajoutant que, dans un passé pas si lointain que cela, il faisait partie d’un groupe de guitares et mandolines qui animait les soirées étudiantes de Nice ! Xavier Poli a profité de cette occasion pour annoncer la création d’un orchestre à plectre régional « sous l’égide de Mandeo et qui sera dirigé par Antoine-Marie Leonelli. Cet orchestre aura pour objectif de fédérer tous les musiciens insulaires souhaitant pratiquer la mandoline en orchestre ».





Le Duo Vaillant Melia pouvait alors entamer son concert sous les applaudissements nourris du public. Patrick Vaillant, à la mandoline, et Benjamin Melia, au tambourin et au fifre, nous ont conduits sur les traces des musiciens provençaux. Un beau voyage dans la Provence de Pagnol qui a permis au public de découvrir cette culture musicale composée essentiellement de farandoles !

De la Provence, le public était ensuite invité à découvrir l’univers musical du Trio Italien de Carlo Aonzo. Ce virtuose de la mandoline a passé en revue le répertoire classique de Vivaldi ou encore de Beethoven, mais aussi il a revisité des titres plus récents qui ont marqué le jazz, le reggae ainsi que la musique sud-américaine. Ce fut un grand moment de mandoline que Carlo Aonzo a partagé avec le public et avec ses musiciens Luciano Puppo à la contrebasse et Renzo Luise à la guitare acoustique.





Le festival se poursuit ce dimanche soir avec la Girandulata à 17 heures, une conférence de Carlo Aonzo à 18 heures, les animations et l’apéritif musical dès 19 heures avec L’Orsulina et l’Estudiantina Curtinese, tandis que les concerts débuteront à 21h15 avec l’ensemble Tarraniu.

Le Tàlcini Orchestra conclura ce festival à partir de 22h30. Il y aura également quelques surprises lors de ce concert, puisque divers chanteurs viendront partager ce moment de fête avec donc Antoine-Marie Leonelli, Ange Lanzalavi, Minicale, Dominique Bacchioni, Antoine Luciani et Michel Buresi.

Rappelons que l’entrée à ce festival est gratuite.





