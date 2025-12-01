Corte - L’hiver s’installe avec la première neige sur le Monte Ritondu

L’arrivée de la neige sur les plus hauts sommets n’est pas exceptionnelle à cette période de l’année. On se souvient que l’an passé, les premiers flocons avaient coiffé le Monte Ritondu le 13 septembre ! Pour le coup cela paraissait bien invraisemblable alors que 48 heures plus tard, on continuait à se baigner sur les plages insulaires.





Certes, la semaine passée, les températures ont atteint des valeurs largement au-dessus des normales de saison avec, par exemple, 24° enregistrés à Ajaccio samedi après-midi et un beau 22° sur le centre Corse. Mais les services de Météo France avaient prévenu de l’arrivée d’un front froid accompagné d’une descente d’air polaire. Si on ne l’a pas constaté durant la journée de ce dimanche, en revanche, la nuit dernière, le mercure affichait seulement 6° sur le Cortenais au moment où s’abattaient de violentes pluies. Des pluies qui se sont transformées en neige au-dessus de 2000 mètres. Ainsi, au réveil ce lundi matin, les Cortenaises et les Cortenais ont pu constater que quelques centimètres de neige coiffaient le Monte Ritondu. Et la brise venant de la vallée de la Restonica avait pour effet de rafraichir l’air puisque le thermomètre n’affichait que 8 petits degrés à 7 heures, tandis que nous passions de 22° à 16° cet après-midi de lundi.





La nuit prochaine, les prévisionnistes de Météo France annoncent encore quelques précipitations pluvieuses et le limite pluie-neige devrait s’abaisser à 1800 mètres avec des températures minimales oscillant entre 0° sur le relief et 5° dans le centre Corse. La neige sera encore de mise au-dessus de 2 000 dans le courant de l’après-midi de ce mardi.

Après une matinée ensoleillée mercredi, la limite pluie-neige devrait encore baisser dès la mi-journée, puisque quelques flocons sont attendus à partir de 1400 mètres, tout comme jeudi et jusqu’en fin de semaine d’ailleurs. Les valeurs seront largement en-dessous des normales de saison.

Nous devrions enregistrer entre 0° et 3° en montagne et une température minimale de 6° dans le centre Corse.

Le Libecciu continuera de souffler assez fort sur le Cap Corse. Vendredi et samedi le mercure affichera entre 5° et 8° de l’intérieur vers le littoral et de -1° à 2° en montagne, pour ce qui concerne les minimales. Les maximales iront de 9° à 18°, de l’intérieur vers le littoral.

Soyez donc prudents si vous avez prévu une sortie en montagne ces quelques jours.

