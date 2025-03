Corte : L’AFPA inaugure la plus grande ferme photovoltaïque sur toiture de Corse

C’est un double événement qui s’est tenu ce lundi après-midi à Corte. L’AFPA Corsica a officiellement inauguré la plus grande ferme photovoltaïque sur toiture de Corse, marquant une avancée significative dans l’engagement en faveur des énergies renouvelables. En complément, le centre de formation a présenté son dispositif innovant, le "Village des solutions", destiné à lever les freins à l’entrée en formation et à l’emploi.



Une centrale solaire d’envergure pour une énergie plus verte

Le projet de ferme photovoltaïque a été initié en 2019 sous l’impulsion de Jean-Philippe Muracciole, directeur du centre AFPA de Corte. Il s’inscrit dans une démarche de rénovation et de modernisation des infrastructures du site, dont les toitures, initialement recouvertes d’amiante, ont été entièrement refaites pour accueillir les panneaux solaires. Avec une surface totale de 7 000 m² de panneaux photovoltaïques et 1 000 m² d’ombrières installées, cette installation représente une production annuelle estimée à 1,5 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation de 600 foyers. Elle permettra également une économie de chauffage d’environ 300 MWh par an et une réduction des émissions de CO₂ de plus de 1 000 tonnes.

Ce projet a été financé grâce au soutien du plan France Relance, qui a apporté plus de 2 millions d’euros, ainsi qu’à la participation de la Collectivité de Corse et du partenaire privé Amarenco, chargé de l’installation des panneaux. En plus de contribuer à la transition énergétique, cette ferme solaire générera une énergie positive, permettant au centre de vendre l’électricité produite. "Cette ferme photovoltaïque est bien plus qu’une installation technique : c’est un engagement concret en faveur de la transition énergétique et un exemple de ce que l’innovation peut apporter à notre société insulaire. En produisant une énergie propre et renouvelable, nous réduisons notre empreinte carbone tout en sensibilisant nos stagiaires et nos partenaires aux défis de demain. Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large, celle d’une AFPA résolument tournée vers l’avenir, qui allie formation, innovation et respect de l’environnement." a souligné Jean-Ange Leca, directeur régional de l’AFPA Corsica.