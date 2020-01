Corte : Isulatine signe son troisième album

Le groupe est composé de trois chanteuses, Laure Degiovanni, Elisabeth Volpei-Parigi et Maryline Girard-Pietrucci ainsi qu’un guitariste Jimmy Ronchi.

Habitué au chant A Capella, c’est une innovation pour la bande d’intégrer un musicien. C’est donc dans un nouveau registre que nous les découvrons, mêlé de chants traditionnels et de créations.



Ensemble, elles font partie des porte-voix du chant polyphonique corse féminin puisqu’elles ont à leur actif plusieurs scènes sur le continent mais aussi à l’international comme en Espagne.

Leurs chants portent un regard d’analyse sur le monde d’aujourd’hui.

Leur nouvel album « Tesse », signifiant tisser en français, promet d’unir. Unir autour de la passion du chant, de la musique et de la langue, de la culture corse en général.