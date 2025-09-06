Corte - « Castagnu, bois d’œuvre » une expo à voir jusqu'au 5 octobre

Peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, illustrateurs, graphistes, designers, documentaristes, artistes numériques, tous ont fait du châtaignier leur bois d’œuvre. « Tous rappellent combien aujourd’hui encore cet arbre occupe une place unique dans notre imaginaire et dans notre culture. Entre enjeux patrimoniaux, écologiques, économiques et politiques, le châtaignier se pense et se cultive au futur. » explique Vannina Bernard-Leoni qui réalise la curation de cette expo, ouverte au public*, la direction artistique avec Mathilde Ménager, la production étant assurée par Jacky Lemenn, Andreea Miclaus et Francescu Maria Lunesch. Au fil de cette expo des œuvres de Hélène Bonardi, Béatrice Bonhomme, Tonì Casalonga, François de Casabianca, Pierre-Antoine Casanova, Claire Cecchini et Cécile Carer, Baptiste César, Bernard Filippi, Antoine Graziani, Marcè Lepidi, Léa Maurizi, Geneviève Michon, Ghjiseppu Orsolini, Francette Orsoni, Charlotte Raffalli, Mario Sabaty. Présents aussi les Collectifs : Rolling Castagne & Thomas Silvert, dit LeJaune, Super Châtaigne et Castagnina.





L’expo présente aussi deux documentaires Ghjente di a castagna (Gens de la châtaigne) » écrit et réalisé par Laurent Billard et Jean Froment en 2022, « Châtaigniers, des racines pour nos lendemains », documentaire écrit et réalisé par Caroline Puig-Grenetier en 2020 et un clip : « Tù, Castagnu », une chanson écrite en 2025 par Marcellu Acquaviva, mise en musique par Jean-Philippe Giovanetti et filmé par Pasquale Picoury et Céline Benedetti.

« Malgré un équilibre écologique retrouvé grâce à la victoire contre le cynips, la situation est aujourd’hui critique avec le vieillissement des arbres, le vieillissement des professionnels, le réchauffement climatique, les conflits d’usages de la châtaigneraie, la baisse de la production ou encore le changement des habitudes de consommation » déclare V. Bernard-Leoni. « Pour donner un avenir à nos châtaigniers, nous pensons qu’il faut commencer par les regarder à nouveau ; pour les voir et les considérer. C’est l’objectif de cette exposition : nous permettre de nous émerveiller devant leur beauté harmonieuse ou chaotique et de susciter le désir d’en prendre soin, dans un nouveau pacte domestique. Pour guider notre regard, nous avons choisi de présenter une diversité de représentations artistiques des châtaigniers corses, portées par une vingtaine d’artistes aux pratiques et aux parcours variés ».



Le vernissage officiel aura lieu le mardi 23 Septembre à 17 heures avec Performances Lectures & Merenda.

*Jusqu’au 16 septembre du lundi au vendredi de 8h30 à 19 heures

A partir du 16 septembre du lundi au samedi 8h30 à 19 heures