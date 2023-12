Corte : Bow, de K-Arts Dance Company en scène au Spaziu Natale Luciani

Le Centre Culturel Spaziu Natale Luciani célèbre en grande pompe son 30ème anniversaire avec une programmation artistique diversifiée et internationale, marquant ainsi trois décennies de contribution dynamique à la scène culturelle insulaire. La semaine dernière, les rideaux se sont levés sur une adaptation de la pièce "Britannicus" de Jean Racine. Une mise en scène captivante signée par le talentueux Robin Renucci, directeur du prestigieux Théâtre de la Criée.Ce mardi 5 décembre à 18h30, le Centre Culturel accueillera une troupe exceptionnelle de danseurs venus de Corée, membres de la renomméeSous les projecteurs, le spectacle de danse contemporaine intitulé "" explorera les nuances socioculturelles de l'accueil et du salut en Corée. La chorégraphe Mi-sook Jeon, avec une approche critique, dévoilera les subtilités et la complexité des gestes de salutation en Corée. "BOW" incarne ainsi une esthétique moderne tout en explorant la beauté et les significations complexes des actes de salutation dans la culture coréenne. Fondée en 1997 en Corée, la K-Arts Dance Company se distingue par son excellence dans tous les genres de danse, de la traditionnelle à la contemporaine, en passant par le ballet classique. Les danseurs de la compagnie ont remporté des prix prestigieux tant en Corée qu'à l'international, se produisant régulièrement dans des villes telles que Paris, New York, Londres, Beijing, et bien d'autres, recevant des éloges unanimes de la part de critiques internationaux.Le Centre Culturel Spaziu Natale Luciani ne s'arrête pas en si bon chemin. Le jeudi 7 décembre, le public est convié à un spectacle théâtre et musique intitulé "Le premier homme", mettant en vedette Robin Renucci et Bertrand Cervera. Le weekend suivant, les 11 et 12 décembre, un stage de musique unique en son genre, animé par Jeremy Loyer, offrira aux participants l'opportunité d'apprendre à jouer en ensemble, une expérience enrichissante ouverte à tous.Pour découvrir l'intégralité de la programmation du Centre Culturel Spaziu Natale Luciani, consultez le site officiel