Corte : Avant le départ en vacances, les élèves ont fait le show

Aux Purette, les élèves des classes de CE2-CM1 et CM2 ont présenté un spectacle autour du cirque et du théâtre, fruit d’un travail mené sur l’année entière. Une passion née lors d’un stage à Olmi-Cappella l’an dernier, et qui s’est prolongée grâce à l’implication des enseignants, au soutien de la commune et aux fonds récoltés lors d’un concert. « Nous avons installé tout le matériel nécessaire pour développer cette activité », explique Rosine Antolini, directrice de l’école primaire des Purette. Avec l’aide d’une intervenante venue d’Olmi-Cappella, les élèves se sont initiés au jonglage, au trapèze, à la voltige ou encore à l’équilibre. Le tout a donné lieu à un spectacle haut en couleur intitulé À l’école du cirque, présenté avant les grandes vacances : un succès total.



Du côté de la maternelle des Purette, dirigée par Marie-Françoise Zuccarelli, les plus petits ont également brillé avec un spectacle mêlant chants et danses. La soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur avec les animations du DJ Eric et un tirage de tombola, alimentée par la générosité des commerçants de la ville.





À l’école élémentaire de Sandreschi, c’est le théâtre qui était à l’honneur. Sous la houlette des enseignants Frédérique et Anthony Muracciole, ainsi que César Bernardi, les élèves ont travaillé avec Roselyne Filippini, membre de la troupe U Teatrinu. Ensemble, ils ont présenté deux pièces en langue corse : Colomba et U Neru vi stà cusì bè, adaptées des œuvres de Prosper Mérimée et Jean Marsan. Portées par un jeu d’acteur étonnamment juste, ces pièces ont fait éclater de nombreux rires dans le public.

Voici donc les dernières images de cette année scolaire riche en émotions et en créativité, ponctuée avec brio par les élèves de Corte avant un repos bien mérité !