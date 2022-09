Corte : Au centre culturel universitaire, une nouvelle saison éclectique et accessible à tous

L’année culturelle à Corte sera riche. Ce mardi 6 septembre, Davia Benedetti et les équipes du centru culturale Natale Luciani ont présenté la nouvelle saison 2022-2023.

Adressées dans un premier temps aux étudiants de l’université de Corse , les représentations de professionnels de danse, de musique et de théâtre seront également accessibles au personnel administratif et… aux Cortenais ! « Nous voulons rendre la culture et les arts accessibles à tous, avec une offre de qualité, gratuite pour les étudiants et très peu onéreuse pour l es Cortenais pour qu’ils s’emparen t de l’endroit », explique la directrice du centre culturel universitaire, Davia Benedetti .



Ainsi, les habitants du centre Corse pourront entre autres se rendre au concert de Diana d i l’Alb a , du groupe Tavagna , ou assister au spectacle « Les affranchies » de la compagnie professionnelle Art’ Mouv , du collectif Point Nemo et encore regarder une pièce sur les personnages de Shakespeare ou une adaptation moderne d’une pièce de Jean de Lafontaine pour seulement 10 euros. Ces représentations de troupes internationales, vingt au total, s électionnées par Jean-Pierr e Giudicelli pour la programmation théâtrale, Sylvia Gensollen pour la programmation musicale et Davia Benedetti pour la programmation danse, seront gratuites pour les étudiants et à un tarif préférentiel de 5 euros pour le personnel administratif et éducatif de l’université.



Des stages et workshops avec des intervenants de qualité seront aussi proposés à tous. Dans la même veine, le centre culturel ( CCU ) invite les habitants à se rendre à des conférences gratuites dispensées par des universitaires reconnus. Ainsi, il sera possible d’écouter par exemple une conférence sur le best-seller d’Elena Ferrante , « Les amies prodigieuses », d e s’informe r sur « Venise et son empire » au XVI et XVIIe siècle ou encore sur « les particularités de la faune aquatique de Corse ». Une programmation de conférences très « éclectique », comme tient à le souligner Davia Benedetti .



Aussi, la langue corse n’est pas oubliée puisque Jacques Thiers a composé un cycle de conférences en langue nustrale baptisé « Stonde in lingua corsa ».



32 ateliers gratuits pour les étudiants



La rentrée rime aussi avec le retour des ateliers prévu pour le 12 septembre à destination des étudiants. Cette année, la direction a voulu un véritable réajustement de l’offre. Le centre culturel universitaire proposera ainsi 32 ateliers artistiques gratuits et vraiment diversifiés . Ainsi, o n pourra retrouver d u chant , de la musique traditionnelle et de la variété internationale, du théâtre contemporain, mais aussi classique, de la création chorégraphique, des ateliers autour du dessin , de la conception de costumes, de la scénographie, mais aussi des ateliers yoga ou liés au bien être, à la santé, à la gestion du stress et des ateliers culturels au sens large, avec la possibilité de s’atteler à la radio, ou de rejoindre un club de lecture. Là encore , la langue corse n’est pas oubliée. Cette offre très riche devrait ravir les 1000 étudiants (sur 5100, inscrits à l’Université de Corse ) qui s’étaient tournés vers le CCU l’an passé pour y effectuer des ateliers.