Corte - 56 Jeunes Sapeurs-Pompiers en immersion pour la conquête du brevet

Dans le cadre de la préparation au brevet national, le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse (SIS 2B) et l’UDPSIS 2B, ont organisé un grand rassemblement au centre de formation de Corte. Cet événement a réuni 56 JSP de quatrième année, venus des sections de Balagne, du Cap-Corse, de la Plaine Orientale et de Bastia, accompagnés de leurs formateurs et encadrants bénévoles.

Cette journée, première d'un cycle de préparation, visait à renforcer les compétences techniques et opérationnelles des jeunes en vue des épreuves du brevet blanc, prévu en décembre, et du brevet national JSP, en février 2026.





Une journée sous le signe de la rigueur et du symbolisme

Dès 8 heures, la journée était lancée par un contrôle administratif, posant le cadre d'une discipline essentielle au métier. Structurée autour de rotations sur quatre ateliers techniques ( divers, incendie, port de l’appareil respiratoire isolant, lot de protection contre les chutes, excavation de victimes, progression en milieu hostile, etc.). Un moment fort a marqué la journée : la remise solennelle des paquetages en présence des formateurs. Ce geste, lourd de sens, symbolise la reconnaissance de l'engagement des jeunes et constitue une étape essentielle dans leur cheminement vers le volontariat. L'organisation logistique impeccable, avec les déplacements en véhicules du SIS 2B et la restauration offerte, a assuré le bon déroulement de cette journée placée sous le signe du partage.





Une évaluation bienveillante pour une progression ciblée

À l'issue des manœuvres, l'objectif n'était pas de noter, mais de diagnostiquer. Une évaluation individualisée a permis de situer chaque JSP dans son apprentissage. « Toute la journée, nos jeunes sapeurs-pompiers ont été appelés à manœuvrer sur divers ateliers thématiques. À l’issue, nous établirons un diagnostic pour savoir si certains sont prêts en vue du brevet blanc de décembre », ont expliqué le Lieutenant-Colonel Thierry Nutti, président de l'Union Départementale des Personnels du SIS 2B, et le Commandant Frédéric Antoine-Santoni, chef du groupement formation. « Pédagogiquement, l’objectif est de les confronter à leurs connaissances et de leur laisser deux mois pour se remettre à niveau avant d’aborder sereinement les épreuves nationales de février », ont-ils ajouté.





L'engagement bénévole, pilier de la transmission

Le succès de cette journée repose entièrement sur l'investissement bénévole des formateurs, encadrants et personnels du SIS 2B. Cette mobilisation, véritable marqueur de solidarité, incarne les valeurs d'engagement et de transmission qui animent la communauté des sapeurs-pompiers de Haute-Corse.





Prochaine ligne droite : l'objectif brevet

Les regards sont désormais tournés vers les prochains rendez-vous. Les JSP affronteront les épreuves du brevet blanc début décembre, toujours à Corte, avant les épreuves du brevet national en février 2026. Ces étapes marqueront l'aboutissement de plusieurs années de formation, de rigueur et de passion pour ces jeunes, qui s'apprêtent bientôt à revêtir l'uniforme des sapeurs-pompiers volontaires et à servir leur territoire.