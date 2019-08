Corsican Race 2019 : Les inscriptions sont ouvertes

Plus qu'un parcours, une leçon de vie ! C'est comme ça qu'on pourrai décrire l e Corsican Race, l' évènement où l’entraide est le maître mot.





L'union fera la Corse cette année encore pour la cinquième "édition de ce challenge qui est un parcours d'obstacles "pour la bonne cause" sans chrono et accessible à tous.







Cette année, la Corsican Race qui aura lieu le 29 septembre au Capu di Fenu aidera l'association ADOC (Association pour le Développement de l'Oncologie en Corse). Chaque inscription à la course permettra de soutenir l'association.









Pour cette 5ème édition, des invités exceptionnels comme les chiens du KDOG Cancer Detect Group - Institut Curie Paris qui détectent les cancers du sein et les chiens du GIC (gendarmerie d’Ajaccio).







Bruno Mattei, le fondateur de la Corsican Race qui s’est démené il y’a 5 ans (et qui accueille 1000 participants venus de toute la Corse chaque année) pour que cette course unique d’entraide puisse voir le jour s’accompagne à cette occasion de trois professionnels canins de la région Ajaccienne : Mathieu Lunardi (Dogs-Xperience Ajaccio. Education-Sport Canin), Laura Luciani (club canin athleti’dogs. Education-Sport canin) et Leslie Orsatti (mediation animale.Ajaccio). Un vétérinaire sera également présent sur place.



A vos claviers, à vos baskets & rendez-vous le 29 septembre 2019 à Capo Di Feno.