Corsica linea mobilisée dans la lutte contre le Covid-19

Les mesures qui seront déclinées à bord de nos navires dès aujourd’hui concernent principalement :

le renforcement des procédures d’hygiène déjà pratiquées avec une désinfection accrue de tous les aménagements passagers (poignées de portes, mains courantes et boutons d’ascenseur, espaces enfants et, plus largement, de toutes les zones de contact), dans le cadre de « rondes de nettoyage » matin et soir ;

déjà pratiquées avec une désinfection accrue de tous les aménagements passagers (poignées de portes, mains courantes et boutons d’ascenseur, espaces enfants et, plus largement, de toutes les zones de contact), dans le cadre de « rondes de nettoyage » matin et soir ; dans les espaces restauration, l’objectif est de faire en sorte qu’objets et nourritures soient en contact avec le moins de personnes possible. Cela implique la suppression des buffets (dinatoires, de desserts et de petit-déjeuner). Les desserts seront uniquement servis sous opercule. En salle à manger, les viennoiseries, pains et confitures seront dressés sur table.



La situation fait l’objet d’un suivi quotidien par une cellule de travail dédiée en interne, afin d’être en capacité d’adapter rapidement et efficacement les mesures actuelles à toute évolution de situation.

La mobilisation des équipes de Corsica linea est pleine et entière, en étroite concertation avec les autorités nationales et régionales compétentes, pour une action coordonnée et pertinente dans la lutte contre le COVID – 19."

"Dès le retour des vacances scolaires de février, Corsica linea a mis en place un vaste plan d’information de sa clientèle, en concertation avec les autorités nationales et régionales compétentes axé sur les « gestes barrière », essentiels dans la lutte contre la propagation du COVID – 19 et la conduite à tenir en cas de retour d’une zone à risque.Ce plan d’information est diffusé auprès de la clientèle de la compagnie selon plusieurs modalités, telles que affiches à bord des navires et dans les agences portuaires, page dédiée sur le Internet, distribution de flyers, etc.La propagation du virus en Corse a poussé la compagnie à renforcer son dispositif de prévention, avec le déploiement d’un certain nombre de mesures à bord de ses navires, afin de protéger la santé de ses personnels et de ses clients et de contribuer toujours plus et mieux à la lutte contre la propagation du COVID – 19, tout en assurant sa mission quotidienne de service public dans des conditions les plus sécurisantes possible pour tous.