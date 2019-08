Corsica linea acquiert son premier navire neuf au Gaz Naturel Liquéfié

Corsica linea annonce dans un communiqué la signature, le 25 Juillet 2019, du contrat de construction de son premier navire neuf propulsé au Gaz Naturel Liquéfié (GNL), mode de propulsion parmi les plus respectueux de l’environnement – aucune émission de soufre et de particules fines, réduction de 90% des émissions d’oxyde d’azote et de 25% des émissions de CO2.Ce navire roulier à passagers sera construit par le chantier italien Visentini, spécialisé dans la fabrication en série de ce type de navire, avec une livraison en 2022.



Son financement sera assuré par le Groupe Crédit Agricole, sous le pilotage du Crédit Agricole de la Corse, qui a ainsi joué un rôle-pivot dans l’aboutissement de ce projet, en y impulsant une dynamique essentielle à sa réalisation.

L’arrangeur du projet est le Crédit agricole CIB, banque de financement et d'investissement du Groupe. Conformément à la stratégie Climat du Groupe Crédit Agricole, en ligne avec l’Accord de Paris sur le Climat, le financement de la transition énergétique constitue l’une des priorités du Groupe. L’acquisition de ce qui sera le premier navire au GNL à toucher les côtés corses s’inscrit pleinement dans cette politique de Finance verte.





Outre sa propulsion GNL, l’une des spécificités du futur navire sera d’être doté de chaudières et de groupes électrogènes fonctionnant également au GNL : cela signifie qu’il n’émettra en permanence aucun rejet d’oxyde de soufre, ni de particules fines. En cela, sa performance environnementale sera d’un standard plus élevé que la réglementation actuelle, mais aussi, et surtout, que celle à venir en matière d’émissions atmosphériques du transport maritime.





Une perspective dont se réjouit, comme bien l'on pense, Pierre-Antoine Villanova, directeur général de Corsica linea.

« Seulement trois ans après sa création, Corsica linea a défini une feuille de route, qui place la qualité de service, l’emploi local et la transition environnementale au cœur de sa stratégie. L’acquisition de ce navire constitue ainsi une avancée majeure pour notre compagnie en termes de verdissement de sa flotte" commente t-il.

" Le choix du GNL ancre Corsica linea dans un mouvement de transport maritime durable en Méditerranée, grâce aux qualités environnementales probantes de ce carburant. Ce navire sera le premier navire au GNL à assurer des traversées Corse-Continent. Enfin, notre engagement sur la voie du GNL et d’une transition énergétique forte renforce notre capacité à travailler avec l’ensemble des acteurs maritimes à Marseille comme en Corse."