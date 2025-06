"Corsica au féminin" : un projet pour donner la parole aux femmes de l’île

Interviews, portraits, débats… Avec son projet « Corsica au Féminin », Jenny Corny souhaite créer un espace de parole autour des parcours de femmes et des sujets de société. Une initiative née de son engagement dans le milieu associatif. “Je fais partie de l’association Jean-Toussaint qui lutte contre le harcèlement scolaire, et quand j’étais sur le continent, j’étais dans une association défendant les droits des femmes”, explique-t-elle. “Il y a quelques années, j’ai fait un burn-out, et il m’était impossible de retourner travailler. Quand j’ai pris conscience que j’avais envie d’autre chose, j’ai commencé à faire des rencontres, et je me suis rendue compte que les femmes accomplissaient beaucoup de choses, mais rencontraient souvent les mêmes difficultés. Je me suis dit qu’on avait toutes des idées, des parcours de vie et un besoin de parler mais qu’on n’était pas assez mises en lumière.”





Entrepreneuses, artistes, sportives… Jenny Corny souhaite raconter le parcours de ces femmes à travers une série d’interviews filmées et diffusées sur sa chaîne YouTube. “L’idée derrière ce projet, c’est de faire des portraits de femmes, dans lesquels elles parlent de leur parcours. Je veux mettre en lumière ces femmes qui font des choses incroyables mais qui ne sont pas suffisamment mises en lumière ni valorisées. Malgré tout, je ne veux pas me cantonner au business, je veux toucher aux sujets sensibles d’actualité. On pourrait même parler d’histoire : j’ai rencontré des femmes plus âgées, qui racontent l’ancienne Corse qu’elles ont connue, et on pourrait aussi évoquer les nouveautés, comme l’intelligence artificielle. Je pense que je vais tout simplement sonder les gens, pour connaître les sujets qu’ils veulent que je traite.”





Parler des femmes peu importe le support



Si la première interview filmée est d’ores et déjà en ligne, Jenny Corny voit Corsica au Féminin aller plus loin, notamment en organisant des débats. “J’ai lancé des appels à témoins, et je reçois déjà beaucoup de mails. Par exemple, une personne m’a demandé d’organiser un débat sur la ménopause précoce. On peut vraiment parler de tous les sujets féminins”, précise-t-elle. Elle imagine aussi être le relais entre les femmes et le monde associatif. “On peut imaginer une résonance si le projet fonctionne. Corsica au Féminin pourrait être un relais entre les femmes et les associations, pour les mettre en relation en cas de besoin. J’aimerais aussi intervenir dans des classes, et mettre en place des actions dans les collèges et les lycées, parce que l’égalité femmes-hommes commence dès l’école. Je pense qu’on est au tout début d’un nouveau mouvement.”



Pour elle, l’important reste avant tout de parler des femmes, quel que soit le support. “Le tout, c’est de mettre la lumière sur des sujets, que ce soit du business, de la santé, de la charge mentale… J’ai imaginé une émission sur YouTube, mais ça peut aller plus loin. On voit que les femmes ont envie de prendre la parole et d'échanger, et je suis vraiment ouverte à toutes les propositions pour voir ce qui peut être le plus pertinent”, déclare Jenny Corny, qui a ouvert une cagnotte en ligne pour l’aider à financer son projet, et notamment les épisodes pour son émission sur YouTube. Elle conclut : “Dans ma tête, tant que la journée du 8 mars existe, c’est qu’il y a un problème dans la société, et qu’il faut encore en parler davantage.”