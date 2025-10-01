Corsica Lirica - L’art lyrique de nouveau à l’honneur à Ghisonaccia

Faire rayonner la langue corse

Chaque concurrent sera tenu d’interpréter trois airs d’opéra de son choix et, en demi-finale, un air corse – éventuellement choisi, lui, parmi trois titres qui leur sont proposés : Cantu di Malincunia, Dimmi perchè, ou Mal’Cunciliu. Cette année, deux candidats ont néanmoins opté, l’un pour Ciuciarella, l’autre pour un chant du groupe I Surghjenti, dont ils ont eux-mêmes réalisé l’adaptation musicale.

Cette obligation de chanter un air en langue corse est un peu la marque de fabrique de Corsica Lirica. Les organisateurs persistent en effet dans leur volonté de promouvoir notre langue, avec ces chants que les différents concurrents ne manqueront pas de reprendre, à l’occasion des récitals qu’ils donnent par la suite, dans leur propre pays... et ailleurs dans le monde. « Nous sommes fiers de célébrer la culture corse à travers ce concours unique », explique sa fondatrice Katerina, qui en est aussi la Directrice artistique.



Découvrir et promouvoir des talents

Corsica Lirica est l’occasion de découvrir de véritables talents et de leur donner “un coup de pouce”, en leur ouvrant de nouvelles portes pour accélérer leur carrière. Parmi les membres du jury, de grandes figures de l’art lyrique : Rita Ahonen, Jean-Paul Grisoni, Margarita Rotondi, ou encore Gianni Tangucci qui fait partie du comité de direction du festival Maggio Fiorentino, un festival phare dans le monde, prendront place aux côtés de Katerina Kovanji. C’est donc l’opportunité pour les candidats de faire des rencontres intéressantes pour leur future carrière. « Sachant que la collaboration avec le prestigieux théâtre Marinskii de Saint-Petersbourg continue, précise David Aïdan. Il offre la possibilité à certains candidats de participer à leur académie, au sein du Théâtre. L’an passé, une candidate de nationalité française qui avait reçu le prix correspondant, a pu y participer : ça a été une expérience clé pour sa carrière. De la même manière une candidate russe lauréate de ce prix a pu accéder à des auditions et des classes en Italie. Pendant trois semaines toutes deux ont assisté aux classes de cette académie, puis obtenu un certificat qui a leur a ouvert des portes. » Une véritable opportunité !

« C’est très gratifiant pour nous de voir que ce concours permet à plusieurs candidats de se propulser. L’un d’entre eux, Joan Lainez, dont la carrière est devenue internationale, ne manque jamais de rappeler son prix ! Il a pris son envol grâce au concours. Une chanteuse à Barcelone, une autre à Moscou sont dans le même cas. »



Comme l’an passé, le concours débutera par un concert d’ouverture donné par Katerina Kovanji : au programme, des airs d’opéra bien sûr, mais également un chant corse, des pièces pour piano... et quelques surprises ! Avis aux mélomanes !