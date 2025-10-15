Corsica Lirica : Fedosova Zarina (Biélorussie) couronnée à Ghisonaccia

Les finalistes de cette édition, choisis parmi 30 candidats, ont tous brillamment interprété trois arias classiques ainsi qu'un chant en langue corse, une exigence unique au concours Corsica Lirica.
Cette particularité met en lumière le riche patrimoine de la Corse et permet aux artistes de célébrer leur identité à travers la musique.
Le jury, composé de professionnels renommés du monde de l'opéra et de la musique classique, provenant de divers pays, a dû se prononcer sur la qualité des performances.
« La diversité et le caractère international de notre jury permet une meilleure compréhension des interprétations, d'autant plus que nos candidats proviennent du monde entier. C'est également cette pluralité qui ouvre autant d'opportunités aux participants, enrichissant ainsi leurs expériences et leurs carrières. Cela contribue également à ouvrir des portes aux candidats sur la scène internationale. Les finalistes de Corsica Lirica ont accès à des opportunités uniques, notamment des auditions, des concerts et des collaborations avec des institutions prestigieuses. Cela leur permet de se faire connaître et de construire un réseau professionnel solide », déclare Katerina Kovanji, directrice artistique du concours et membre du jury.
Il est essentiel de noter que Corsica Lirica est l'un des très rares concours à octroyer un prix directement lié au prestigieux Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, haut lieu de l'opéra et scène de rêve pour les chanteurs. Ce partenariat renforce l’engagement du concours à promouvoir l'excellence et à offrir des perspectives uniques à ses finalistes.
Atout majeur pour le concours et les finalistes, la collaboration avec le Théâtre Mariinsky, l'un des plus célèbres au monde, connu pour sa riche histoire et ses productions de haut niveau, prend la forme d’un prix offrant une expérience inestimable aux lauréats, un stage de deux semaines leur est offert ainsi que la participation à un concours dont ils sont co-organisateurs.
Corsica Lirica s'engage à promouvoir le chant lyrique sous toutes ses formes. En mettant en avant des artistes de toutes nationalités et de toutes origines, le concours contribue à la vitalité de ce genre musical à travers le monde.
À l'issue de cette soirée riche en émotions, Fedosova Zarina (Biélorussie) a été couronnée Premier Prix féminin du concours et du Prix Maggio Musicale Fiorentino. Le second Prix a été remporté par Kurinaya Pelageya (Russie), le troisième Prix et le Prix Stretta Management par Inoue Tamon (Japon), le Prix Jeune Espoir PierOptique par Gwanghwi Pak (Corée du Sud), le Prix de la Confiture Giudici par Chen Hongyu (Mongolie), le Prix Djinns boutique et le Prix Palazzo Pesce par Do Jihoon (Corée du Sud), le Prix Académie Gratitude par Koo Minha (Corée du Sud) et Raiskaya Liubov (Russie), le Prix Casanova par Balogh Luca (Hongrie) et Spinosi Julia (Corse).
Et le Prix de l’Académie du Théâtre Mariinsky a été décerné à Shakhmatova Anastasia (Russie).
Au terme de cette nouvelle édition les organistaurs de cette superbe manifestation ont tenu Nous à remercier tous les participants, le public, ainsi que nos partenaires et sponsors pour leur soutien, avec une mention
toute particulière pour la municipalité de Ghisonaccia et son maire Francis Guidici dont l’engagement indéfectible renforce la pérennisation de l’évènement.
« Corsica Lirica » : bien plus qu’un concours
Au-delà de la compétition, « Corsica Lirica » participe activement à la promotion de la culture corse, à la valorisation de la langue corse, au soutien des artistes, et au dynamisme économique local. L’événement incarne une volonté forte : celle de créer un écosystème culturel durable, inspirant et ouvert sur le monde.
Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de Corsica Lirica, qui promet encore plus de surprises et de talents à découvrir
« Corsica Lirica » : bien plus qu’un concours
Au-delà de la compétition, « Corsica Lirica » participe activement à la promotion de la culture corse, à la valorisation de la langue corse, au soutien des artistes, et au dynamisme économique local. L’événement incarne une volonté forte : celle de créer un écosystème culturel durable, inspirant et ouvert sur le monde.
Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de Corsica Lirica, qui promet encore plus de surprises et de talents à découvrir
