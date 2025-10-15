Corsica Lirica : Fedosova Zarina (Biélorussie) couronnée à Ghisonaccia

Les finalistes de cette édition, choisis parmi 30 candidats, ont tous brillamment interprété trois arias classiques ainsi qu'un chant en langue corse, une exigence unique au concours Corsica Lirica.

Cette particularité met en lumière le riche patrimoine de la Corse et permet aux artistes de célébrer leur identité à travers la musique.

Le jury, composé de professionnels renommés du monde de l'opéra et de la musique classique, provenant de divers pays, a dû se prononcer sur la qualité des performances.

« La diversité et le caractère international de notre jury permet une meilleure compréhension des interprétations, d'autant plus que nos candidats proviennent du monde entier. C'est également cette pluralité qui ouvre autant d'opportunités aux participants, enrichissant ainsi leurs expériences et leurs carrières. Cela contribue également à ouvrir des portes aux candidats sur la scène internationale. Les finalistes de Corsica Lirica ont accès à des opportunités uniques, notamment des auditions, des concerts et des collaborations avec des institutions prestigieuses. Cela leur permet de se faire connaître et de construire un réseau professionnel solide », déclare Katerina Kovanji, directrice artistique du concours et membre du jury.





Il est essentiel de noter que Corsica Lirica est l'un des très rares concours à octroyer un prix directement lié au prestigieux Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, haut lieu de l'opéra et scène de rêve pour les chanteurs. Ce partenariat renforce l’engagement du concours à promouvoir l'excellence et à offrir des perspectives uniques à ses finalistes.

Atout majeur pour le concours et les finalistes, la collaboration avec le Théâtre Mariinsky, l'un des plus célèbres au monde, connu pour sa riche histoire et ses productions de haut niveau, prend la forme d’un prix offrant une expérience inestimable aux lauréats, un stage de deux semaines leur est offert ainsi que la participation à un concours dont ils sont co-organisateurs.

Corsica Lirica s'engage à promouvoir le chant lyrique sous toutes ses formes. En mettant en avant des artistes de toutes nationalités et de toutes origines, le concours contribue à la vitalité de ce genre musical à travers le monde.