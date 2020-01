Corsica Linea : trafic interrompu jusqu'au 17 Janvier

"Nos traversées subissent actuellement de fortes perturbations, en raison de l'effet cumulé de plusieurs événements :

• La grève des marins de La Méridionale, liée à la délégation de service public pour la desserte maritime de la Corse. Dans ce cadre, les marins de La Méridionale bloquent 3 de nos navires à quai au port de Marseille depuis le 10 janvier et, depuis le 13 janvier, bloquent également les infrastructures portuaires corses, rendant impossible toute rotation entre la Corse et le Continent.

• Le blocage du port de Marseille, du 15 au 17/01/2020, dans le cadre du mouvement national de protestation contre la réforme des retraites."

En conséquence, nos traversées sont modifiées comme suit :



LIGNES DE CORSE :

MODIFICATIONS TRAVERSÉES DU 14/01/2020 :

1/ AU DÉPART DE MARSEILLE

Nous ne sommes pas en mesure d’assurer les traversées initialement prévues le 14/01/2020 au départ de Marseille.Les traversées suivantes sont donc annulées :

MARSEILLE - AJACCIO, navire VIZZAVONA

MARSEILLE - BASTIA, navire PAGLIA ORBA

Tous les passagers sont ainsi reclassés sur la traversée ci-dessous :

Traversée TOULON - PROPRIANO, navire DANIELLE CASANOVA, départ le 14/01/2020 à 09h00 pour une arrivée prévue à 18h00. Heure de présentation : 07h00.

CORSICA linea met à disposition des passagers piétons 1 bus depuis MARSEILLE vers TOULON départ le 14/01/2020, Place de la Joliette à 07h00. A l'arrivée du navire CORSICA linea met à disposition des passagers piétons une navette depuis PROPRIANO vers BASTIA et AJACCIO.



2/ AU DÉPART DE LA CORSE

Nous ne sommes pas en mesure d’assurer les traversées initialement prévues le 14/01/2020 au départ de la Corse.

Les traversées suivantes sont donc annulées :

PORTO-VECCHIO - MARSEILLE, navire PIANA

BASTIA - MARSEILLE, navire PASCAL PAOLI

ILE-ROUSSE - MARSEILLE, navire DANIELLE CASANOVA

AJACCIO - MARSEILLE, navire MONTE D'ORO





ANNULATION TRAVERSÉES DU 15/01/2020 :

Nous ne sommes pas en mesure d’assurer les traversées initialement prévues le 15/01/2020 entre Marseille et la Corse. Les traversées suivantes sont donc annulées :

MARSEILLE – AJACCIO, navire MONTE D’ORO

MARSEILLE – ILE-ROUSSE, navire DANIELLE CASANOVA

MARSEILLE – BASTIA, navire PASCAL PAOLI

MARSEILLE – PORTO-VECCHIO, navire PIANA

BASTIA – MARSEILLE, navire PAGLIA ORBA

AJACCIO – MARSEILLE, navire VIZZAVONA

Les passagers sont invités à contacter notre call center pour remboursement



ANNULATION TRAVERSÉES DU 16/01/2020 :

Nous ne sommes pas en mesure d’assurer les traversées initialement prévues le 16/01/2020 entre Marseille et la Corse. Les traversées suivantes sont donc annulées :

AJACCIO – MARSEILLE, navire MONTE D’ORO

ILE-ROUSSE – MARSEILLE, navire DANIELLE CASANOVA

BASTIA – MARSEILLE, navire PASCAL PAOLI

PORTO-VECCHIO – MARSEILLE, navire PIANA

MARSEILLE – BASTIA, navire PAGLIA ORBA

MARSEILLE – AJACCIO, navire VIZZAVONA

Les passagers sont invités à contacter notre call center pour remboursement (informations en bas de cette page).



ANNULATION TRAVERSÉES DU 17/01/2020 :

Nous ne sommes pas en mesure d’assurer les traversées initialement prévues le 17/01/2020 entre Marseille et la Corse. Les traversées suivantes sont donc annulées :

MARSEILLE – AJACCIO, navire MONTE D’ORO

MARSEILLE – ILE-ROUSSE, navire DANIELLE CASANOVA

MARSEILLE – BASTIA, navire PASCAL PAOLI

MARSEILLE – PORTO-VECCHIO, navire PIANA

BASTIA – MARSEILLE, navire PAGLIA ORBA

AJACCIO – MARSEILLE, navire VIZZAVONA



LIGNES D'ALGÉRIE :

ANNULATION TRAVERSÉE DU 14/01/2020:

AU DÉPART DE MARSEILLE :

La traversée MARSEILLE - ALGER, navire MÉDITERRANÉE initialement prévue le 14/01/2020 est annulée.

.

ANNULATION TRAVERSÉE DU 15/01/2020

AU DÉPART D'ALGER :

La traversée ALGER - MARSEILLE, navire MÉDITERRANÉE initialement prévue le 15/01/2020 est annulée.

Les passagers sont reclassés sur la traversée suivante :

Traversée ALGER - MARSEILLE, navire MÉDITERRANÉE, départ le 20/01/2020 à 11h00 pour une arrivée prévue le 21/01/2020 à 14h00.Heure de présentation : 08h00.



LIGNES DE TUNISIE :

MODIFICATIONS TRAVERSÉES DU 12/01/2020 :.

AU DÉPART DE TUNIS :

La traversée TUNIS - MARSEILLE, navire MÉDITERRANÉE initialement prévue le 12/01/2020 en remplacement de la traversée TUNIS - MARSEILLE, navire DANIELLE CASANOVA est annulée.

Les passagers sont reclassés sur la traversée suivante :

Traversée TUNIS - MARSEILLE, navire CARTHAGE, départ le 14/01/2020 à 11h00 pour une arrivée prévue le 15/01/2020 à 10h00.



Des campagnes d'appels sont en cours afin de prévenir les passagers concernés.

Pour toutes modifications ou remboursement sans frais nous vous invitons à contacter notre call center au 04.95.34.55.72 :

- de 08h30 à 20h00 du lundi au samedi.

- de 09h30 à 18h00 le dimanche.

Les équipes de CORSICA linea vous renouvellent leurs excuses pour ces nombreux désagréments indépendants de notre volonté.