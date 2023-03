Corsica Linea : toujours pas de rotations Corse-continent

La traversée Marseille – Ajaccio, Navire VIZZAVONA est annulée.

La traversée Marseille – Bastia, Navire A GALEOTTA est annulée.

La traversée Marseille – Propriano, Navire A NEPITA est annulée.

La traversée Marseille – Ile-Rousse, Navire MONTE D’ORO est annulée.

La traversée Bastia – Marseille, Navire PASCAL PAOLI : le départ de 18h00 est prévu en horaire.

Pour le troisième jour, en raison du mouvement social dans le cadre de la réforme des retraites, la compagnie maritime Corsica Linea a annoncé ce mercredi 15 mars l’annulation de toutes ses traversées vers et depuis la Corse pour ce mercredi et pour la journée de demain, jeudi 16 mars.Des campagnes de SMS et d'appels sont actuellement en cours afin d'informer les passagers concernés. Toutes les informations relatives à l’exploitation de nos navires sont disponibles & régulièrement mises à jour sur la page « Info Lignes & Horaires » de notre site internet : https://www.corsicalinea.com/ reserver/infos-lignes-et- horaires