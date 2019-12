Corsica Linea : fortes perturbations des traversées en raison du nouvel épisode méditerranéen

"En raison d’un nouvel épisode méditerranéen à compter de ce vendredi 20 décembre nos traversées subissent d’importantes perturbations comme suit :





POUR LES TRAVERSÉES PRÉVUES LE 20/12

Traversée AJACCIO - MARSEILLE du 20/12/2019 sur le Vizzavona à 18h00 . L’horaire de départ reste inchangé, présentation au port d'Ajaccio à 16h00. Arrivée prévue à Marseille le 21/12/2019 à 10h00 (07h45 initialement).



Traversée BASTIA - MARSEILLE (Paglia Orba ): départ le 20/12/2019 à 17h00 (initialement le 20/12/2019 à 18h30), présentation au port de Bastia à 15h30. Arrivée prévue à Marseille le 21/12/2019 à 08h30. Traversée MARSEILLE - BASTIA (Jean Nicoli): départ le 20/12/2019 à 18h00 (initialement le 20/12/2019 à 19h00), présentation au port de Marseille à 16h00. Arrivée prévue à Bastia le 21/12/2019 à 06h00.





POUR LES TRAVERSÉES PRÉVUES LE 21/12 : Traversée MARSEILLE - BASTIA du 21/12/2019 sur le Paglia Orba est annulée. Traversée MARSEILLE – AJACCIO du 21/12/2019 sur le Vizzavona est annulée. Traversée BASTIA – MARSEILLE (Jean Nicoli) : départ le 21/12/2019 à 11h00 (initialement le 21/12/2019 à 19h00), présentation au port de Bastia à 09H00. Arrivée prévue à Marseille le 21/12/2019 à 22h30. Traversée AJACCIO – MARSEILLE (Monte d’Oro) : départ le 21/12/2019 à 15h00 (initialement le 21/12/2019 à 19h00), présentation au port d’Ajaccio à 13h00. Arrivée prévue à Marseille le 22/12/2019 à 06h00.





POUR LES TRAVERSÉES PRÉVUES LE 22/12 : Traversée BASTIA – MARSEILLE du 22/12/2019 sur le Paglia Orba est annulée. Traversée AJACCIO – MARSEILLE du 22/12/2019 sur le Vizzavona est annulée. Traversée MARSEILLE –BASTIA du 22/12/2019 sur le Jean Nicoli est annulée. Les passagers sont reclassés sur la traversée MARSEILLE - AJACCIO du 22/12/2019 sur le Jean Nicoli : Départ à 20h, présentation au port de Marseille à 18h00. Arrivée prévue à Ajaccio à 08H00.





POUR LES TRAVERSÉES PRÉVUES LE 23/12 : Traversée BASTIA - MARSEILLE du 23/12/2019 sur le Jean Nicoli est annulée.Les passagers sont reclassés sur la traversée AJACCIO - MARSEILLE du 23/12/2019 sur le Jean Nicoli : Départ à 19h30, présentation au port d'Ajaccio à 17h30. Arrivée prévue à Marseille le 24/12/2019 à 06h45.



Les traversées qui ne sont pas mentionnées ci-dessus ne sont pour l'instant pas impactées, leurs horaires sont inchangés.





Notre priorité : garantir à nos passagers des traversées dans des conditions optimales de sécurité

Les modifications conséquentes de nos traversées sont directement liées à l’intensité de l’épisode méditerranéen annoncé. Il est de notre responsabilité d’assurer à nos passagers des conditions de navigation répondant à une exigence intangible de sécurité et de modifier en conséquence notre plan de flotte, en cas de météo exceptionnellement dégradée. Toutes les équipes de CORSICA linea seront à pied d’œuvre dès ce vendredi 20/12, et durant tout le week-end, pour informer nos passagers et leur permettre d’effectuer leurs déplacements avec le moins de désagrément possible, à chaque fois que cela sera faisable. Nous vous invitons à consulter régulièrement cette page dédiée de notre site Internet : les informations y sont actualisées, en fonction de l’évolution météorologique et simultanément aux campagnes d'appel. Nous vous prions d'accepter nos excuses pour la gêne occasionnée, mais nous faisons face à des circonstances météo particulières et indépendantes de notre volonté."