Corsica Linea et La Méridionale : préavis de grève levé

Pas de perturbations à venir sur les navires de la Corsica Linea et de La Méridionale, le préavis de grève déposé par la CGT à compter de ce lundi matin pour 72 heures reconductibles ayant en effet été levé. Selon le journal Le Marin, le conflit a pu être évité in extremis sur les lignes desservant la Corse et le Maghreb grâce à d’intenses négociations qui ont eu lieu au cours de la journée. « C’est principalement à La Méridionale que la CGT a cherché à obtenir un accord interne avec le nouvel actionnaire, CMA CGM, qui a permis de débloquer la situation dans les deux compagnies », dévoile le média spécialisé.Par ailleurs, alors que la CGT Marins s’inquiète de la proposition de loi visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche, qui autorisera, selon elle « tous les pavillons au profit des armateurs voyous », mettant par là-même en danger les emplois des marins navigant sous pavillon français, les syndicalistes des deux compagnies desservant les lignes méditerranéennes ont pu être rassurés par une précision du secrétaire d’État chargé de la mer, Hervé Berville. Dans un courrier datant du 16 juin, Le Marin révèle que ce dernier « a indiqué aux trois principaux syndicats des deux compagnies (CGT, STC et CFE-CGC) que les dispositions concernant les lignes internationales de la loi Le Gac sur le dumping social adoptée le 28 mars à l’Assemblée nationale ne s’appliqueront que pour le transmanche ».« Après déjà une rencontre plus informelle, une « première réunion spécifique pour la Méditerranée d’une task force pour lutter contre le dumping social » sera réunie le 10 juillet à Marseille afin « d’étudier les possibilités légales et juridiques pour garantir la concurrence saine et la préservation d’un haut niveau d’exigence en matière sociale » », livre encore l'hebdomadaire, en soulignant que « le conflit spécifique à la Méditerrané est donc évité ».Au niveau national, cependant, la CGT Marins continue d’appeler à la grève nationale le 21 juin, jour où la proposition de loi doit être étudiée en séance publique au Sénat, en exigeant diverses garanties, dont l’obligation d’un pavillon soit français, soit britannique sur le transmanche.