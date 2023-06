Corsica Linea et La Méridionale : préavis de grève pour 72 heures reconductibles des marins de la CGT

Les raisons de la colère des Marins CGT sont toutes contenues dans les explications fournies ce dimanche par Frédéric Alpozzo, secrétaire général du syndicat.

"Le renforcement et la libre circulation de GNV à Sète sous pavillon international italien, et Baleria sous pavillon chypriote est en train de mettre à mal notre avenir proche sur ces lignes en coopération avec les compagnies et pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie)" explique t-il.





La Corsica Linea est elle aussi visée par ce mouvement d'humeur des marins.

Dans le même temps le Directeur Général de Corsica Linea a fait le choix de légitimer ce modèle, en accord avec la Direction Générale de La Méridionale au moment où CMA-CGM en prend le contrôle... Cela pose questions, tout comme le grand vainqueur GNV propriété de la famille du Secrétaire Général de l'Elysée (…)" dénonce Frédéric Alpozzo qui craint pour la DSP et les emplois des marins.



"La Délégation de Service Public est aussi en ligne de mire dans ce dossier au détriment de nos emplois, comme du service public et de l'intérêt général" concluent Frédéric Alpozzo et le syndicat des marins qui soulignent avoir attiré l'attention des présidents des régions concernées et qui appellent "chaque membre d'équipage sur l'ensemble des flottes de La Méridionale et de la Corsica Linea à cesser le travail dès ce lundi matin à 8 heures après l'arrivée des navires (**) en fonction de leurs horaires respectifs, pour une durée de 72 heures jusqu'au 22 juin, reconductibles par la suite de 24 heures en 24 heures, dans tous les ports de la continuité territoriale ainsi que Toulon, Nice et Marseille, et pour toutes autres destinations.



**La CGT des marins assure que la sécurité à bord, le débarquement des passagers et le déchargement des roulants accompagnés seront assurés.