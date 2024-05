Au lycée Saint-Paul, les élèves renouent avec l'art de la fresque murale

C’est jour de fête au Lycée Saint-Paul d’Ajaccio. Dans la cour de l’établissement, dix élèves posent fièrement devant l’immense fresque murale qu’ils viennent d’achever de peindre. On y voit la Vierge Marie et l’Enfant Jésus, puis, en arrière-plan, des paysages corses et le village de Ponte Novu. Cette œuvre est le fruit d’un travail d’un an, encadré par l’artiste et formateur insulaire Adrien Martinetti. « Les dix élèves - des collégiens et des lycéens - se sont réunis tous les mercredis à l’atelier. Ce sont eux qui ont choisi les dessins et qui ont participé à la création de l’œuvre. Ils ont laissé parler leur imaginaire. Quand on fait une fresque, c’est comme du maquillage. Il fallait mettre le muralisme à l’honneur, une pratique qui est en train de disparaître sur notre île » explique-t-il.



Le chef d’établissement, François Grimaldi d’Esdra, a encouragé le projet : « Cela a permis aux élèves de se sentir valorisés et de leur donner du positif dans leur semaine, au même titre que la pratique du chant et du théâtre. Le bien-être à l’école passe par des pratiques de ce type. Je remercie la collectivité de Corse qui a soutenu ce projet. » Et de féliciter les élèves : « Non seulement vous avez participé à l’embellissement de l’établissement, mais vous y avez laissé une empreinte visible et durable. J’ai pris plaisir à vous regarder travailler. »



Parmi les artistes en herbe, Dumenica, 16 ans, en classe de première : « J’aimerais faire des études d’art et j’ai toujours aimé dessiner donc je me suis dit que ce serait bien d’y participer. » explique-t-elle. Tout comme Vanina, 16 ans, en classe de première elle aussi : « J’avais envie d’embellir le lycée et de faire quelque chose de symbolique, qui nous représente vraiment. Au départ, on voulait dessiner la Corse, mais on s’est dit que comme on était un lycée catholique, c’était plus sympa de dessiner la Vierge avec l’Enfant Jésus entouré de symboles qui représentent la Corse. »



Pour l’occasion, le Cardinal Bustillo a fait le déplacement : « Je souhaite encourager toutes les initiatives qui touchent à la beauté, à la gratuité, et à humaniser nos lieux de vie, surtout lorsque c’est un lieu d’éducation. Quand on voit les couleurs et la fraîcheur qui se dégagent de la fresque, on sent que l’on participe à quelque chose de beau et de bien. On a besoin d’images qui apportent de la douceur. Il faut continuer, je vois qu’il y a de la place sur les autres murs de la cour » , sourit-il.



Une initiative également saluée par Don-Joseph Luccioni, membre de l'Assemblea di a Giuventù di a Corsica : « On a été frappés par le côté audacieux de ce projet. Dans un territoire comme la Corse, qui est confronté a un certain nombre de maux, il nous semble que le sport, l’éducation et la culture ont vocation à nous élever, à nous émanciper et à nous permettre de regarder l’avenir avec sérénité. »



Cette nouvelle fresque est précédée par une peinture réalisée par Adrien Martinetti. On y voit des sortes de maillages. Pour l’artiste, chacun est libre d’interpréter l’œuvre comme il le souhaite : « Pour moi, c’est l'engrenage de la vie, les rouages du temps, de notre espèce, de l’humain. Ces engrenages s’aident mutuellement, puisque tout est lié. » précise-t-il. Cette fresque n'est que le début d'un plus large projet artistique. D’autres réalisations sont prévues au cœur du lycée Saint-Paul, mais également à travers d’autres établissements insulaires.