Le 1er Village de Santé et de Prévention de Corse se déroulera le vendredi 24 mai de 9h00 à 17h00 à l’Hôpital Intercommunal de Corte-Tattone. Cet événement est organisé par le CPIE A Rinascita avec le soutien de divers partenaires de santé locaux et nationaux. Le village vise à rassembler usagers et professionnels de la santé pour promouvoir des modes de vie sains, la prévention des maladies et l'éducation à la santé. Il proposera des stands d'information, des conférences, des ateliers interactifs, des jeux de prévention, des tests et dépistages, ainsi que des expositions thématiques. L'événement est ouvert à tous et l'entrée est gratuite. Pour plus d’informations, consultez le lien https://urlz.fr/qw6R ou appelez le 04 95 54 09 86.