Corsica Libera apporte "son soutien fraternel" à Charles Pieri mis en examen et incarcéré à Paris

Le militant de Corsica Libera qui avait été interpellé lundi avec six autres militants de son parti et une huitième personne, à Bastia, a été mis en examen vendredi 9 décembre à Paris, notamment pour association de malfaiteurs terroristes et écroué.

Les huit personnes interpellées, dont Charles Pieri ont également été mises en examen pour acquisition et détention non autorisées d’armes de catégorie B en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour refus de communication ou de mise en œuvre d’une clé de chiffrement, d’après la source judiciaire.



Pour Corsica Libera "cette mesure, dont une simple détention d'arme à été le prétexte, est en fait motivée par la volonté de Paris de s'en prendre au mouvement. La mise en examen de six autres de nos militants ou responsables, inculpés exclusivement pour des motifs relatifs à leur action politique, le démontre également sans ambiguïté."



A cet égard, le parti indépendantiste indique dans un communiqué diffusé ce samedi "que la quasi totalité des questions posées en garde à vue à nos militants a concerné le fonctionnement du parti Corsica Libera." Pour eux "Cela confirme le caractère purement politique des rafles de ces derniers jours et la mise en oeuvre d'une police des idées."



En dénonçant une "démarche répressive qui vise à intimider ceux qui refusent de se plier aux volontés de l'Etat français et qui ne mêlent pas leurs voix aux concerts de louanges et de remerciements, face à un prétendu "processus historique" , Corsica Libera regrette le "silence éloquent de certains qui sont malheureusement tombés dans le piège acceptant de se voir délivrer un certificat de respectabilité au moment où d'autres retrouvent les geôles françaises".



Corsica Libera se sit prêt à "continuer à refuser les logiques de division du mouvement national" affirme que le parti s'opposera "aux manoeuvres réactivées par Paris, qui visent à criminaliser et réprimer notre mouvement."