"Corsica Dys Tdah", toujours bien présente sur le terrain

Créée en 2018, l’association Corsica Dys Tdah a mené bon nombre d’actions avec notamment des permanences à la mairie annexe de Sarrola-Carcopino. La dernière rencontre de l’année scolaire s’est déroulée dernièrement avec une exposition d’œuvres réalisées avec des enfants et des ateliers d’information. Au démarrage de cette initiative ce sont quatre mères de famille ayant des enfants atteints de troubles dys et tdah qui ont décidé d’aider les autres parents face aux difficultés quotidiennes qui peuvent parfois relever du parcours du combattant. En effet, la présidente, Carole Simonetti admet volontiers que le sujet est si fastidieux qu’il est très compliqué d’avoir des chiffres exhaustifs sur la région corse tandis que chacun peut recenser un grand nombre de personnes concernées dans son entourage. A l’échelle nationale, on peut considérer que sur une classe de trente enfants, deux élèves serait atteints de ces troubles.Mais il semble que les pouvoirs publics et l’Education nationale aient décidé d’ouvrir leurs portes et d’être davantage attentifs et actifs. L’association bénéficie du soutien de collectivités et a déjà réalisé des ateliers avec l’école de l’Ile-Rousse par exemple. Elle ambitionne aujourd’hui d’obtenir le précieux agrément qui lui permettra d’en faire davantage. Avec une quarantaine de membres et quelques bénévoles dynamiques, elle ne ménage pas ses efforts pour offrir un accueil téléphonique tous les jours et animer un groupe Facebook qui renseigne et aide de nombreux parents. Si l’association peut compter sur le soutien public, elle s’appuie également sur des partenaires et professionnels privés comme des ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens, psychologues mais également des associations.La gendarmerie est aussi un partenaire dans le cadre des permanences puisque cette dernière a été présente aux côtés de Corsica Dys Tdah à Sarrola-Carcopino afin de sensibiliser sur le harcèlement scolaire. Malheureusement les enfants « différents » sont souvent victimes d’exclusion et de moqueries.Aujourd’hui, l’association désire étendre ses permanences sur toute la région et organiser des ateliers à visée thérapeutique dont le projet pilote s’est déroulé l’an dernier à Porto-vecchio.Plus de renseignements : https://www.facebook.com/groups/corsicadystdah