Corsica Discovery, l'application mobile pour découvrir le meilleur de la Corse

Qui de mieux placé qu'un Corse pour donner de bonnes adresses sur son île ?C'est à partir de cette idée que Cédric Giordani a créé en 2017 Corsica Discovery, une application mobile gratuite où restaurants, bars et activités sont référencés pour faciliter les visites des touristes et locaux. Amoureux de son île, le jeune homme a misé sur le 100% Made in Corsica avec un développeur d'application et un graphiste insulaire, des flyers imprimés à Borgo. "C'était important pour moi de faire travailler les locaux.", lance-t-il.Grâce à un service de géolocalisation, l'utilisateur peu trouver facilement les lieux proposés à proximité. Musées, sorties bateau, randonnées, canyoning ou encore plongée... il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, plus de 200 commerces sont référencés dans quatre catégories : le choix de la région et de la micro région, où manger, sortir et pratiquer des activités. " De la sandwicherie à la langouste, tout le monde y trouve son compte.", explique le jeune Bastiais.Ce guide touristique interactif propose des visites dans chaque région. Des petits textes descriptifs traduits en Italien, Anglais et Français accompagnent chaque commerce avec un lien vers le site internet et les informations pratiques.Cédric Giordani passe ses vacances depuis sa plus tendre enfance, aux quatre coins de la l'Ile. Pour cette année assez particulière placée sous le signe du Covid-19, il mise d'ailleurs sur le tourisme local."Des amis me demandent souvent de leur organiser des petits circuits dans le sud quand ils partent. C'est vrai que les Bastiais quand ils vont à Cargese ne savent pas où se restaurer, louer un bateau..."Chez CNI on valide cette super application !Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.corsicadiscovery.com