Corsica Cyclo GT 20 : Geoffrey Lucat toujours leader

Qui pourra battre Geoffrey Lucat, leader Corsica Cyclo GT 20 depuis le premier jour de course.

Ce samedi encore, après avoir concédé un peu de terrain à Maxime Richet entre Porto et le col de Vergio, il a vite fait pour reprendre ses distances avec ses poursuivants immédiats en remportant le second chrono du jour qui s'achevait au pont de Noceta.

Tant et si bien, que Lucat entame cette cinquième et dernière étape, qui s'achève ce dimanche à Carbini, avec une confortable petite avance qui laisse augurer la victoire qu'il est venu chercher sur " A traversata maio"!