« Corsica Basket Ball Camp » : un stage de très haut niveau à Bastia

«Le but de ce stage est d’offrir à nos jeunes une expertise du basket avec des coachs de très haut niveau, les ouvrir à ce qui se fait sur le continent et qu’ils n’ont pas l’habitude de voir et de faire», explique Jacques-Antoine Blouin, entraîneur au Furiani BC. «C’est aussi leur donner l’envie d’aller plus haut, de travailler plus, de se perfectionner. À travers un programme complet, c’est leur mettre des étoiles dans les yeux. Ce stage a notamment pu se faire grâce à tous les bénévoles du club qui se sont mobilisés chaque jour ».*





À la manœuvre du stage : Mathieu Delarche. Une sacrée pointure ! Ancien joueur puis entraîneur de basket, entraîneur de joueurs professionnels depuis 2006, il organise des stages pour partager sa passion et soutenir les jeunes, et des voyages aux États-Unis, offrant ainsi l’opportunité à de jeunes passionnés d’assister à des matchs NBA, de jouer sur des parquets de la Grande Ligue. « Les jeunes basketteurs corses vivent dans une sorte d’autarcie et, avec ce stage, on leur montre ce qui se fait sur le continent et ailleurs », souligne M. Delarche. « Je suis venu avec plusieurs entraîneurs de très haut niveau spécialisés dans la formation: Djamel Mana, Momčilo Stojanović, un coach serbe de Novi Sad et Camille Lamant. À nos côtés des entraîneurs corses, comme Jacques-Antoine Blouin, Jean-Pascal Guidoni et Sarah Elouar . ».





Au programme de ces 6 jours de stage : Réathlétisation, circuit training, perfectionnement individuel, activités nautiques, travail du shoot, matchs 5V5...

Des étoiles dans les yeux, comme le souhaitait Jacques-Antoine Blouin, les jeunes en ont eu des centaines. Sur écran géant ils ont pu en effet échanger en direct, en visio avec l’international français Elie Okobo, mercredi soir, à la veille de son match de l’euro contre la Belgique. Jeudi soir, toujours sur grand écran, ils ont pu assister à cette rencontre. Des fourmis dans les jambes, ils ont ensuite pris possession du parquet pour des matchs animés en musique. « Je pense que nos gamins garderont un super souvenir de ces moments. L’an prochain, pour la 2e édition de ce Corsica Basket Ball Camp on devrait augmenter le nombre de stagiaires », conclut JA Blouin.





Une belle initiative à mettre à l’actif du club du président Youssef Elouar. Un club, fort de plus de 150 licenciés, des baby mini aux séniors, qui œuvrent aussi pour tout le basket insulaire.

