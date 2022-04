Corsica Armonia : un grand concert au profit de Inseme pour sa "première" au théâtre de Bastia

Cette formation d’instruments à vent (clarinettes, saxo, trompettes, et autres cuivres) est aujourd’hui constituée de plusieurs petits orchestres et musiciens venant de toute la Corse, la Lyre municipale Bastiaise, l’orchestre Aria ajaccien, de l’ensemble ANIMA de la Plaine Orientale, mais aussi d’autres musiciens notamment de la Lyre Cortenaise. L’orchestre d’harmonie régionale a pour vocation de faire connaître ce type d’expression musicale au plus grand nombre et dans toutes les zones centralisées de Corse.



Plusieurs membres de l’orchestre d’harmonie étant directement concernés (par leur profession ou par leur vécu) par l’association Inseme et ce qu’elle représente, le projet se présentait comme une évidence pour Corsica Armonia.

« De la même façon que la Lyre bastiaise lorsqu’elle a été recréée en 2014 et l’orchestre Aria ajaccien a continué de faire des représentations à but caritatif et humanitaire, il était tout à fait logique que l’orchestre régional continue à s’engager de cette façon pour l’association Inseme » explique le président du support associatif.



Aujourd’hui, c’est un mélange d’enthousiasme et de stress qui habite les musiciens dont certains monteront pour la première fois sur scène, mais c’est aussi et surtout un sentiment de fierté que de pouvoir contribuer à une cause aussi altruiste.