Corsepad : la Corse mise sur le numérique pour mieux valoriser ses déchets agricoles

À l’heure de la transition écologique, pouvoir se servir d’une telle plateforme pour valoriser les déchets était devenu nécessaire pour les entreprises. “Dans notre entreprise, 50 % de la matière première qui entre à l'atelier pour être transformée devient des résidus qui ne sont pas valorisés aujourd’hui”, déplore Jean-Dominique Valentini, directeur général de L'Atelier Corse Fruits et Légumes. “Sur l'année qui vient de s’écouler, on a eu pratiquement 2000 tonnes de résidus. Avec cette plateforme qui centralise, analyse et distribue l'information, on va pouvoir aller plus vite vers l'identification et la résolution de la problématique de valorisation des résidus agricoles.”



Au-delà de l’aspect écologique, il y a également un aspect économique et social. “Au travers d'une réponse apportée dans le cadre de la transition écologique avec une valorisation des déchets, nous apportons aussi une réponse en termes d'emplois et de création de valeurs pour une viabilité et une pérennité de l'activité pour une entreprise qui souhaite s'engager dans cette démarche”, déclare Marie-Françoise Baldacci. Pour Jean-Dominique Valentini, “tous ces résidus sont plus que des déchets”. “Ils vont permettre le développement d'un territoire et la capacité à aller chercher des marchés qui ne sont pas encore développés en Corse. La transition écologique, ce n'est pas simplement de réduire, diminuer et substituer. C’est aussi de créer une économie nouvelle à partir de la régénération de résidus ou de déchets. Maintenant que cette plateforme existe, c’est à nous de la faire vivre.”